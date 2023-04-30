1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs'ta İETT, metro, metrobüs, vapur, tramvay ücretsiz mi olacak?

Haberin Devamı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü Pazartesi gününe denk geliyor. Resmi tatil günleri, yola çıkacak vatandaşlar toplu taşıma araçlarından ücret alınıp alınmayacağını merak ediyor. Geçtiğimiz Ramazan bayramında köprü ve otoyollar, marmaray, metro, tramvay, otobüs, metrobüs gibi toplu ulaşım araçları üç gün boyunca ücretsiz seferler düzenledi. İstanbul, Ankara ve İzmir’de toplu taşıma araçları için alınan karar Resmi Gazete ile duyuruldu. Peki 1 Mayıs’ta otobüs, metrobüs, marmaray, tramvay ve metro ücretsiz mi olacak? 1 Mayıs toplu taşıma bedava mı? İşte, Resmi Gazete’de yayımlanan kararın detayları

1 MAYIS’TA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ Mİ?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü Resmi Gazete’de duyurulan karara göre Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferleri ücretsiz olacak.

Haberin Devamı

İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA’DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İETT’den yapılan açıklamaya göre 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile ücretsiz seyahat edilebilecek. Havalimanı ve Adalar hatlarında ücretsiz uygulaması geçerli olmayacak. Ankara ve İzmir illeri için ise konuyla ilgili resmi açıklama henüz gelmedi.

19 MAYIS’TA ÜCRETSİZ OLACAK!

19 Mayıs’ta kutlanacak Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı’nda da benzer şekilde Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferleri ücretsiz olacak. Ücretsiz seferler saat 00:00 itibarıyla başlayacak ve saat 24.00’e kadar devam edecek.