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1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs'ta İETT, metro, metrobüs, vapur, tramvay ücretsiz mi olacak?

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1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi 1 Mayısta İETT, metro, metrobüs, vapur, tramvay ücretsiz mi olacak
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2023 11:00

1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi sorusu, pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Hafta sonu ile birlikte vatandaşlar üç gün tatil yapma fırsatı yakalayacak. Resmi tatil günlerinde, kamu kurumları, okullar ve üniversiteler kapalı olduğundan birçok kişi günün büyük bir kısmını dışarıda veya seyahat ederek geçiriyor. Özel araçlarıyla yola çıkanlar trafiğin büyük bir kısmını oluştururken bazı vatandaşlar ise zamandan tasarruf etmek için marmaray, metro, tramvay, metrobüs, otobüs ve diğer toplu taşıma araçlarını tercih ediyor. 1 Mayıs günü ücretsiz olacak toplu taşıma araçları belli old. Peki 1 Mayıs’ta hangi toplu taşıma araçları ücretsiz? İşte, alınan kararın detaylar…

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü Pazartesi gününe denk geliyor. Resmi tatil günleri, yola çıkacak vatandaşlar toplu taşıma araçlarından ücret alınıp alınmayacağını merak ediyor. Geçtiğimiz Ramazan bayramında köprü ve otoyollar, marmaray, metro, tramvay, otobüs, metrobüs gibi toplu ulaşım araçları üç gün boyunca ücretsiz seferler düzenledi. İstanbul, Ankara ve İzmir’de toplu taşıma araçları için alınan karar Resmi Gazete ile duyuruldu. Peki 1 Mayıs’ta otobüs, metrobüs, marmaray, tramvay ve metro ücretsiz mi olacak? 1 Mayıs toplu taşıma bedava mı? İşte, Resmi Gazete’de yayımlanan kararın detayları

1 MAYIS’TA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ Mİ?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü Resmi Gazete’de duyurulan karara göre Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferleri ücretsiz olacak.

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İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA’DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İETT’den yapılan açıklamaya göre 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile ücretsiz seyahat edilebilecek. Havalimanı ve Adalar hatlarında ücretsiz uygulaması geçerli olmayacak. Ankara ve İzmir illeri için ise konuyla ilgili resmi açıklama henüz gelmedi.

19 MAYIS’TA ÜCRETSİZ OLACAK!

19 Mayıs’ta kutlanacak Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı’nda da benzer şekilde Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferleri ücretsiz olacak. Ücretsiz seferler saat 00:00 itibarıyla başlayacak ve saat 24.00’e kadar devam edecek.

 

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