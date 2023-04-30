1 Mayıs nedir, neden kutlanır? Eski adıyla 1 Mayıs İşçi Bayramı ne zaman kutlanmaya başlandı?

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1 Mayıs İşçi Bayramı, ABD'de çalışma sürelerini protesto etmek üzere ortaya çıkan dayanışma sonrasında sonrasında kutlanmaya başlamıştır. Günlük çalışma saati sınırının çok fazla olması sebebiyle 8 saate düşürmek için 1884 yılında eylemlere başlayan işçiler, 1886 yılında bu mücadelelerini kazanmış ve bu günden sonra kazandıkları hakları vurgulamak için İşçi Bayramı olarak kutlamaya başlamıştır. İşte, 1 Mayıs nedir ve 1 Mayıs İşçi Bayramı ne zaman kutlanmaya başlandı sorusuna yönelik bazı cevaplar

1 MAYIS NEDİR VE NEDEN KUTLANIR?



1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramı, ülkemizde Emek ve Dayanışma Günü adı ile her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli mesajlar ile kutlanacak. ABD'de işçilerin, günlük çalışma sürelerinin 8 saate indirilmesi için 1884'te başlattığı mücadeleyle ortaya çıkan 1 Mayıs, 1886'da başlatılan kitlesel grevlerle yaygınlaşarak küresel nitelik kazanmış ve tüm ülkelerde kutlanmaya başlamıştı.



Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatının 1889 Paris Kongresi'nde (II. Enternasyonalin 1. Kongresi), yılda bir günün, dayanışmaları amacıyla işçilerin ortak bayramı ilan edilmesi kararlaştırıldı. Amerikalı sendikacıların önerisi üzerine o gün ''1 Mayıs'' olarak belirlendi.



Birçok ülkede 1 Mayıs, "Emek Bayramı", "İşçi Bayramı" ve "1 Mayıs Bayramı'' adıyla resmi tatil olarak kutlanmaya başladı.

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İşçi Bayramı, Osmanlı Devleti sınırlarında ilk kez 1911'de Selanik'teki tütün, pamuk ve liman işçilerince kutlanırken, İstanbul'daki ilk kutlama 1912'de yapıldı.



Türkiye Cumhuriyeti'nin Sovyetler Birliği ile dostluk ilişkileri çerçevesinde Ankara'da 1 Mayıs 1922'de İşçi Bayramı kutlandı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez ise 1 Mayıs 1923'te resmi olarak bayram kutlaması yapıldı.

Taksim Meydanı'nda 1977'de düzenlenen 1 Mayıs programı, üzücü olaylara sahne oldu. Mitingde, DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler'in konuşması sırasında açılan ateş sonrasında 36 kişi yaşamını yitirdi.

Yaşanan bu olay gerekçesiyle 12 Eylül askeri darbesinin ardından 1 Mayıs bayram olmaktan çıkarıldı ve kutlamalar yasaklandı.

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Milli Güvenlik Konseyince 12 Eylül döneminde resmi tatil olmaktan çıkarılan 1 Mayıs, 2009'da "Emek ve Dayanışma Günü" olarak resmi tatil ilan edildi.