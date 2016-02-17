MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Astroloji Haberleri
ASTROLOJİ
    Haberler >Astroloji >Bilgi akışı, haber trafiği , destekleyici etkilier

    Bilgi akışı, haber trafiği , destekleyici etkilier

    Niobe Aslı Temel
    17.02.2016 - 09:29 | Son Güncelleme:

    Kova burcuna geçen Venüs, Mart ayının ikinci haftasına kadar, aşk hayatımız veya arkadaşlık ilişkilerimizde kendimizi farklı ve özgür şekilde ortaya koymamızı sağlayabilir.

    İlişkilerde uyumu sağlamak için aşkdan çok, iyi arkadaş olabilmek önem taşıyacak. Partneriniz sevgiliniz olduğu kadar en iyi arkadaşınızsa sorun yok demektir. Grup aktiviteleri, ekip çalışmaları için de uygun bir zaman diliminde olacağız. Bugün sabah saatlerinde aynı an da çok fazla işle uğraşmak veya aynı an da çok fazla mesaja cevap vermek, telefona geri dönmek durumunda olmamız dağılmamıza neden olabilir. Ancak, bunun dışında haber akışının hızlı olduğu, destekleyici desteklere açık, yeni gelişmeler ve haberlerin gündemde olabileceği bir gündeyiz. Olumlu olanakları, fırsatları ve koşulları en iyi şekilde değerlendirmekte fayda var. 

    Etiketler: niobe , astroloji , aslı temel

      EN ÇOK OKUNAN HABERLER

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

        Sayfa Başı

        © Copyright 2020
        Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.