Ön yargılı ödeve tepki geldi

ALMANYA’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bir okulda ev ödevi olarak öğrencilere, Türklere karşı ön yargıyı artıracak bir konu verilmesi Türk Veliler Birliği’nin tepkisini çekti. Kuzey Ren Vestfalya Eğitim Bakanlığı’nın onayladığı bir kitaptan alındığı belirtilen ödevde, “Almanya’da yaşayan bir baba, oturum izni alabilmesi için ölen erkek kardeşinin oğluyla kızını zorla evlendiriyor. Bu konuyu sıra arkadaşlarınızla değerlendirin. Bu örnekte hangi sorunu görüyorsunuz?” denildi. Ödev, lisedeki ahlak dersi kapsamında öğrencilere verildi. FÖTEV TEPKİ GÖSTERDİ

Avukat Fatih Zingal, Siegburg kentindeki bir lisede verilen ödevle ilgili sosyal medyadan bu mesajı yayımladı: “Stereotipler, ırkçılık ve ön yargı asla sebepsiz değildir. Bu, öfke ve gizli ırkçılığın eğitim sistemimize nasıl nüfuz ettiğinin bir başka örneğidir. Bu eğitim materyalinden sorumlu olanların incelenmesi gerekmektedir. Geçmişte bu hocalar tarafından Türkiye kökenli kaç öğrencinin mağdur edildiğini bilmek bile istemiyorum.” Kuzey Ren Vestfalya Türk Veliler Birliği (FÖTEV) de ödeve tepki göstererek Eğitim Bakanlığı’na şikâyette bulundu. FÖTEV, Eğitim Bakanlığı’na gönderdiği mektupta, öğrencilere verilen ödevin hayrete düşürdüğü belirtilirken, bunun ırkçı popülistlerin dili olduğu vurgulandı. FÖTEV adına açıklama yapan Ali Sak, “Bir eğitmen de hata yapabilir. Ancak okul yönetimi böyle bir olayla arasına mesafe koymazsa, gelecek dönemde bu okulu karşılıklı saygı çerçevesinde birlikte yaşam için bir temel göremeyiz” dedi.

OKULDAN CEVAP

Okul yönetimi ise haklarında yapılan suçlamalara internet sayfası üzerinden yayımladığı bir açıklamayla yanıt verdi. Siegen Oberschule’nin yıllardır ‘ırkçılık karşıtı okul’ projesinin bir parçası olduğu belirtilen açıklamada, “Okulumuza yönelik sosyal medyada bir linç başlatıldı. Bilinçli bir şekilde azınlıklara karşı stereotipler yaratıldığı iddia edildi. Bu doğru değildir” denildi. Ne okulun ne de öğretmenin böyle bir düşüncesi bulunmadığı belirtilen yazıda, “Ancak, bundan rahatsız olabilecek herkesten özür dileriz. Tabii ki, bu ne okulun ne de herhangi bir öğretmenin niyeti değildi” diye belirtildi.