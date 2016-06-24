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ASTROLOJİ
    Haberler >Astroloji >Beklenmedik durumlar olabilir

    Beklenmedik durumlar olabilir

    Hürriyet Haber
    24.06.2016 - 09:26 | Son Güncelleme:

    Zihnimiz açık ve yaratıcılığımızı kullanabiliriz. Ancak, değişken koşullara ayak uydurmakta zorlanabiliriz de bir taraftan.

    Entelektüel faaliyetler, öğrenme arzusu, bilgi paylaşımları, eğitsel çalışmalar, grup faaliyetleri, bilişim, teknoloji, medya, yayıncılık, sosyal medya başlıklı konular ön planda. Sabah saatlerinde iletişim kurmamız ve kendimizi ifade etmemiz daha kolay olabilir, görüşmelerimizi bu saatlere alabiliriz. Öğle saatlerinde ve sonrasında ise, sakarlıklar veya ufak tefek kazalar söz konusu olabilir, acele hareketlerden kaçınmakta fayda var. Akşam saatleri farklı hoşluklara, değişikliklere veya beklenmedik durumlara dikkat çekiyor. Değişiklik yapmak isteyebiliriz. 19.00 sonrası, halsizlik, belirsizlik veya kararsızlık türünde ruh halleri ön planda. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… Niobe Aslı Temel

    Etiketler: astroloji

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