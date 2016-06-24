Beklenmedik durumlar olabilir

Entelektüel faaliyetler, öğrenme arzusu, bilgi paylaşımları, eğitsel çalışmalar, grup faaliyetleri, bilişim, teknoloji, medya, yayıncılık, sosyal medya başlıklı konular ön planda. Sabah saatlerinde iletişim kurmamız ve kendimizi ifade etmemiz daha kolay olabilir, görüşmelerimizi bu saatlere alabiliriz. Öğle saatlerinde ve sonrasında ise, sakarlıklar veya ufak tefek kazalar söz konusu olabilir, acele hareketlerden kaçınmakta fayda var. Akşam saatleri farklı hoşluklara, değişikliklere veya beklenmedik durumlara dikkat çekiyor. Değişiklik yapmak isteyebiliriz. 19.00 sonrası, halsizlik, belirsizlik veya kararsızlık türünde ruh halleri ön planda. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… Niobe Aslı Temel