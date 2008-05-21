Bebeğinizin 9 ay boyunca aldığı etkiler

Ceninin dokuz aylık gelişimi süresince gezegenlerin çeşitli yönlerde etkileri vardır.

Birinci ay: Satürn enerjisi genel yapıyı oluşturur.

İkinci ay: Jüpiter enerjisi tümörleri etkiler.

Üçüncü ay: Mars enerjisi kanı etkiler.

Dördüncü ay: Güneş enerjisi vücut ısısını verir.

Beşinci ay: Venüs enerjisi fiziksel güzelliği etkiler.

Altıncı ay: Merkür enerjisi hareketleri ve sinirleri etkiler.

Yedinci ay: Ay enerjisi bebeğin duyguları üstündeki etkisini tamamlar.

Yedinci aydan sonra bebek doğabilir ama yaşayabilmesi için çok iyi bir bakım ister. Bu nedenle,

Sekizinci ay: Satürn enerjisi bebeği yeniden etkileyerek kas ve kemiklerinin güçlenmesini sağlar.

Dokuzuncu ay: Son olarak Jüpiter, tüm yaşam elemanları için yeniden enerji verir.