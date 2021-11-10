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BAXTER TÜRKİYE ANLAMLI BİR FARK YARATMAYI HEDEFLİYOR

#Baxter#Pandemi#Sosyal Sorumluluk
BAXTER TÜRKİYE ANLAMLI BİR FARK YARATMAYI HEDEFLİYOR

Baxter Türkiye Genel Müdürü Kıral Karabük: “Kurumsal sosyal sorumluluk stratejimizin odağında, firmamız ve paydaşlarımız için pozitif fayda sağlayabileceğimiz ve anlamlı bir fark yaratabileceğimiz sürdürülebilir çevre ve toplumsal bilinçlendirme çalışmaları yer alıyor.”

Sayın Karabük, bir asra yaklaşan mazisiyle köklü bir uluslararası marka olan Baxter hakkında bilgi alabilir miyiz? 

Baxter olarak, yaklaşık 90 yıldır, inovasyonda öncü kimliğimizle insanların hayatlarını kurtarma ve sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerini destekleyecek yenilikler geliştirmekteyiz. Tüm dünyada 50.000 çalışanımızla birlikte, 100’den fazla ülkede faaliyet gösteriyoruz.

Her gün milyonlarca hasta ve hasta yakını Baxter’in yoğun bakım, beslenme, renal, onkoloji, anestezi, biyocerrahi ve hastane ürünlerini kullanmakta. Bu alanlarda dünyanın önde gelen firmaları arasında bulunuyoruz ve geliştirdiğimiz tedavileri uygulayan sağlık profesyonelleri ile iş birliği içinde çalışmaktayız.

Baxter Türkiye'nin öyküsü ne zaman ve nasıl başladı, hangi alanlarda ne tür hizmetler veriyorsunuz?

Baxter, 1994 yılında yaptığı ortaklıkla Türkiye’de yatırımlarına başlamış olup, 2016 yılından bu yana ise %100 kendi sermayesi ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye’de periton diyalizi, hemodiyaliz, akut, cerrahi ve hastane ürünleri alanlarında, böbrek sağlığı başta olmak üzere, genişleyen bir çerçevede hizmetlerimizi sunmaya devam ediyoruz. 2021 Mayıs ayında tamamlanan satın alma süreci ile birlikte, Eczacıbaşı İlaç’ta yer alan hastane ürünlerinin tamamen Baxter çatısı altında toplanması ile artık yıllardır hizmet verdiğimiz nefroloji ve yoğun bakım ürünlerine ek olarak biyocerrahi, anestezi, parenteral beslenme ve onkoloji gibi alanlarda da tedavi sunabiliyoruz. Eczacıbaşı Hastane Ürünleri’nin satın alımıyla birlikte Türkiye’deki ekibimizi %50 büyüttük. 

Kurumsal sosyal sorumluluk konusunda Baxter Türkiye'nin görüş ve yaklaşımını örnekleriyle sizden öğrenebilir miyiz?

Baxter, kurumsal sorumluluk konusunda global olarak uzun bir liderlik hikayesine sahip. Kurumsal sorumluluk, Baxter'da iş stratejisinin ayrılmaz bir parçası ve hayat kurtarma ve sürdürme misyonumuzu da destekliyor. Baxter ekibi olarak, içinde yaşadığımız toplum üzerindeki etkimizin her zaman bilincinde olmaya çalışıyoruz. Kurumsal sorumluluk, neredeyse 1 asıra yaklaşan geçmişimiz ve güçlü kurum kültürümüz için hayati bir önem taşıyor. Dünya çapında tüm çalışanlarımız tarafından da destekleniyor.

Baxter Türkiye’de kurumsal sosyal sorumluluk stratejimizin odağında, firmamız ve paydaşlarımız için pozitif fayda sağlayabileceğimiz ve anlamlı bir fark yaratabileceğimiz sürdürülebilir çevre ve toplumsal bilinçlendirme çalışmaları yer alıyor. Farklı paydaşlarımıza yönelik sosyal sorumluluk projeleri geliştirerek Baxter Türkiye ekibinin, her zaman yanlarında olduğunu göstermeyi hedefliyoruz.

Paydaşlarımızla birlikte hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerimizden biri olan “Harekete Geçiyoruz” adlı kampanyamızda, Dünya Hemşireler Günü kapsamında Türkiye’nin önde gelen hemşire dernekleri ile birlikte yürürken attığımız her bir adımı mobil uygulama üzerinden bağışlayarak TEV Korona Kahramanlarına Vefa Fonu’na aktardık. Bu kampanyamız ile Dünya Hemşireler Günü’nde hemşirelerimizin öncelikli konularına dikkat çekmeyi ve pandemi döneminde hayatını kaybeden ya da çalışamayacak durumda olan sağlık çalışanlarının çocuklarının eğitimine fon yaratmayı amaçladık. Baxter Türkiye çalışanları ve hemşire dernek üyelerinin katılımı ile gerçekleştirdiğimiz bu kampanya ile toplamda 642 milyon adım bağışlamış olduk.

Bununla birlikte Dünya Böbrek Günü, Dünya Sepsis Günü gibi uzmanlığımız olan tedavi alanlarında kamuoyunda farkındalık yaratmak, halkımızın bu alanlarda bilinçlenmesini sağlamak ve hastalığa yakalanmadan hayatlarını sürdürebilmelerine yardımcı olmak adına bir dizi iletişim kampanyası da yürütmekteyiz. Bu çalışmalarımızda mutlaka ilgili Uzmanlık Dernekleriyle ve hekimlerimizle yakın iş birliği yapmaktayız.

Bu yıl Temmuz ayında ülkemizin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınları sebebiyle Baxter Türkiye olarak bir adım attık ve bizim için çok değerli bir çalışmayı hayata geçirdik. Orman yangınları sonrasında ivedilikle TEMA Vakfı ile temasa geçtik ve ülkemizin ağaçlandırılmasına katkı sağlamayı hedeflediğimiz Baxter Türkiye Hatıra Ormanımızın oluşturulması için çalışmalarımıza başladık. Hayat kurtarma ve sürdürme misyonumuzu destekleyen bu projede ülkemizin en çok ihtiyacı olan oksijen kaynaklarımız ormanlarımızın çoğalmasını ve korunmasını Baxter Türkiye olarak destekliyoruz. 10 bin fidan bağışlayarak TEMA Vakfı aracılığı ile hayata geçirdiğimiz bu çalışmamız ile ülkemizin ağaçlandırılmasına kalıcı bir katkı sağlarken sektörde bu konuda iyi bir örnek teşkil ederek, daha fazla iş insanının bu tür desteklerde bulunmasına vesile olmak istiyoruz.

Sizce şirketlerin daha fazla sosyal sorumluluk projesi geliştirmeleri için neler değişmeli, ne gibi düzenlemeler yapılmalı?

Dünyada gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projelerinin odaklandığı konular firmaların bulundukları ülkelerin toplumsal yapısına ve ihtiyaçlarına göre değişebiliyor. Genel olarak firmaların sosyal sorumluluk hedefinde, paydaşlar nezdinde itibarlı kurumsal vatandaş algısı yaratmak, toplumun beklentilerini karşılamak ve uzun vadede varlığını sürdürme hedefi bulunuyor. Sosyal sorumluluk kavramını önemseyen ve bu konuda proje geliştiren firmalar hem kısa hem de uzun vadede ciddi kazanımlar elde edebiliyor.

Sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesinde, paydaşların talep ve ihtiyaçlarının dinlenmesinin kıymetli olduğu kanısındayım. Özellikle çalışanların kurumsal projelerde söz sahibi olmaları kurumun sosyal sorumluluk anlayışının benimsenmesi açısından da çok önemli. Bu sayede firmaya olan bağlılık oranında da yükseltilmesi mümkün olabilir.

Baxter Türkiye’de biz de sosyal sorumluluk projelerimizin geliştirilme ve hayata geçirilme aşamasında tüm ekiplerimizden gelen önerileri ve talepleri değerlendirerek ilerliyoruz. Sosyal sorumluluk stratejimiz dahilinde, bulunduğumuz topluma ve iş birliği içinde olduğumuz paydaşlarımıza en fazla fayda sağlayacağına inandığımız projeleri hayata geçirmeye özen gösteriyoruz.

Pandemi sağlık sektörünün önemini bir kez daha ortaya çıkardı. Baxter Türkiye bu süreci nasıl geçirdi. Ayrıntıları bizimle paylaşır mısınız?

Baxter Türkiye olarak pandemi sürecinde çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığını öncelik verdik. Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü an itibarıyla sektörde öncü olduk ve derhal evden çalışma modeline geçtik. Pandemi sürecini yönetirken tamamen insan odaklı bir anlayışı odak noktamıza alarak ilerledik. Saha ekiplerimizin yüz yüze gerçekleştirdikleri tanıtımları iptal ederek, dijital platforma uygun olan altyapımızı güçlendirerek ivedilikle uzaktan tanıtım kanallarına yöneldik.

İnsan kaynakları stratejimizi de tamamen çalışanlarımızın kendini güvende hissetmeleri yönünde kurguladık. Uzaktan eğitim ve gelişim programları organize ettik. Çalışanlarımızın iş-özel yaşam dengesine de azami özen gösterdik.

 

İlandır.

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#Baxter#Pandemi#Sosyal Sorumluluk

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