BaÅŸak burcunu 2011'de neler bekliyor

15 MAYIS-ASC/MCÂ Â Â Â



Bu etki doÄŸrudan sizin kiÅŸiliÄŸinizle ilgili. Biraz sert olduÄŸu iÃ§in Ã¶ncelikle eleÅŸtirilerden hoÅŸlanmayacak ve karÅŸÄ± Ã§Ä±kacaksÄ±nÄ±z. OlaylarÄ± veya insanlarÄ± olduklarÄ± gibi kabul etmekte zorlanamalÄ±sÄ±nÄ±z. Toplum iÃ§inde mazbut bir izlenim yaratacaksÄ±nÄ±z fakat gerÃ§ekte hisli ve seksisiniz. Ä°lgi alanlarÄ±nÄ±za daha Ã§abuk organize olabileceksiniz fakat bunun dÄ±ÅŸÄ±nda pek dÃ¼zenli deÄŸilsiniz ama boÅŸ kalmak hoÅŸunuza gitmeyecek.

Bu gÃ¼nlerde iyi bir satÄ±cÄ± veya etkili bir arabulucu olabilirsiniz.



ASTRO REÃ‡ETE: Nedensiz kuÅŸkulardan vazgeÃ§in.

29 TEMMUZ MERKÃœR BAÅžAK BURCUâ€™NDAÂ



MerkÃ¼r yolculuÄŸu boyunca iÅŸ bitiricisiniz. AyrÄ±ntÄ±larÄ± farketme yetiniz mÃ¼kemmel. Bazen aÅŸÄ±rÄ± eleÅŸtirici olabilirsiniz. Sorunlara kararlÄ± yaklaÅŸÄ±n ama Ã¶zenle inceleyin ve araÅŸtÄ±rÄ±n ve bilgilenin. Ã–ÄŸrenim iÃ§in uygun bir dÃ¶nem, zekanÄ±z iyi Ã§alÄ±ÅŸacak. HatÄ±rlayÄ±n MerkÃ¼r burcunuzun gezegenidir, bu nedenle daha gÃ¼Ã§lÃ¼ etkiler getirir. Her tÃ¼r iletiÅŸime Ã§ok aÃ§Ä±ksÄ±nÄ±z, analitik ve Ã§Ã¶zÃ¼mleyicisiniz. Hayal gÃ¼cÃ¼m geniÅŸ ama maymun iÅŸtahlÄ± olabilirsiniz fakat tutucu dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerden kaÃ§Ä±nÄ±n.



ASTRO REÃ‡ETE: Gerekiyorsa diyet yapÄ±n ama bu konuda bilgilenin.

4 TEMMUZâ€™DA MERKÃœR RETRO 22 AÄžUSTOS VENÃœS BAÅžAK BURCUâ€™NDA



Burcunuzun eleÅŸtirici ve analizci yÃ¶nÃ¼ yÃ¶nÃ¼ bu etki altÄ±nda daha belirginleÅŸecek. Bunun bir diÄŸer anlamÄ± ikili iliÅŸkilerde Ã§ok bÃ¼yÃ¼k olmayan bunalÄ±mlarÄ± ortaya Ã§Ä±karmasÄ± ÅŸeklinde yanÄ±sÄ±ra da romantizmi engeleyebilir. EÅŸin pek Ã¶nemli olmayan hatta Ã¶nemsiz Ã¶zellikleri bu etki altÄ±nda size Ã§ok bÃ¼yÃ¼k gÃ¶rÃ¼nebilir, buna aldanmayÄ±n, bu etki 15 EylÃ¼lâ€™ kadar sÃ¼recek. Bazen kÄ±sÄ±tlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nebilirsiniz.



ASTRO REÃ‡ETE: Sadece iliÅŸki olsun diye iliÅŸkiye girmeyin. Bu oyun deÄŸil.

24 AÄžUSTOS GÃœNEÅž BURCUNUZDA 23-30 AÄžUSTOS-MERKÃœR/VENÃœS



Bu etki Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ sayÄ±lmaz ama beklenmedik bir ÅŸekilde etkili olabilir. En Ã¶nemlisi Ã§ok konuÅŸmaktÄ±r, boÅŸboÄŸazlÄ±ktan kaÃ§Ä±nÄ±n. TÃ¼m deÄŸiÅŸimler hafif olacaktÄ±r. EÄŸer kadÄ±nsanÄ±z deÄŸiÅŸimler biraz daha gÃ¼Ã§lÃ¼ olabilir.

15 EYLÃœL-GÃœNEÅž/ASC



Bir 9. Astro ev etkisi, daha Ã§ok yasalar ve hukukla ilgili, haksÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸrayabilirsiniz. HuzursuzluÄŸunuz yÃ¼zÃ¼nden yabancÄ±laÅŸabilirsiniz.



ASTRO REÃ‡ETE: YardÄ±m alÄ±n ve gÃ¼vendiÄŸiniz birisine danÄ±ÅŸÄ±n.

12 EYLÃœL-31 ARALIK MARS BAÅžAK BURCUâ€™NDA



Genelde bu etki Ã§alÄ±ÅŸkanlÄ±k etkisidir ama iyi iÅŸÃ§i olmanÄ±z Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ deÄŸil, ancak belli bir konudadÄ±r. HÄ±rslÄ±sÄ±nÄ±z ama Ã¶te yandan gerekli sorumluluÄŸu devam ettirmek size zor gelebilir. Ä°ÅŸte bu Ã§eliÅŸki seyrek de olsa fiziksel sorunlar yaratabilir, Ã¶zellikle de sindirim sisteminde ve deri Ã¼zerinde. Mars, ayrÄ±ntÄ±larÄ± daha iyi gÃ¶rmenizi saÄŸlayacak.



ASTRO REÃ‡ETE: Mars etkisi altÄ±nda bÃ¼yÃ¼k kayÄ±plar olsa da, kÃ¼Ã§Ã¼k tatminler size aynÄ± derecede mutlu edecektir.

15 KASIM-MARS/NEPTÃœN



Evlilik ve tÃ¼m ikili iliÅŸkiler iÃ§in hassas bir dÃ¶rt gÃ¼n. EÄŸer sÄ±kÄ±ntÄ± ve mutsuzluk varsa bu dÃ¶nemde baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±klar Ã§ok artabilir, yaÅŸamsal gerÃ§eklerden kaÃ§arsÄ±nÄ±z. KuÅŸkular artacaktÄ±r, gereksiz isteklerde bulunabilir huysuz olabilirsiniz. Kolay memnun olmayacaksÄ±nÄ±z. Enerjinizi boÅŸa harcamayÄ±n ve aÅŸaÄŸÄ±lÄ±k duygusunu yenin.



ASTRO REÃ‡ETE: En iyisi fazla ortada olmamak ve beklemek.

15 KASIM-MARS/ASC



Yine evlilik ve tÃ¼m ikili iliÅŸkilerle ilgili bir etki ama bu daha kÄ±sa. Biraz kavgacÄ±sÄ±nÄ±z ve yakÄ±nlarÄ±nÄ±zla anlaÅŸmazlÄ±klar gÃ¶rÃ¼lebilir. UyarÄ±larÄ± kiÅŸilik sorunu haline getirmeyin. Herkesin sizi eleÅŸtirdiÄŸini sanÄ±yorsunuz.

16-20 KASIM-MARS/JÃœPÄ°TER



Ä°ÅŸte size kudretli ve yararlÄ± bir astro etki. GÃ¼Ã§lÃ¼, iyimser. Hevesli ve neÅŸelisiniz. GÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼z harika, herkes size hayran. YaratÄ±cÄ±sÄ±nÄ±z ve organize iÅŸlerde yeterlisiniz ama bu arada baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k duygunuz da zirvede. Sporla uÄŸraÅŸÄ±yorsanÄ±z baÅŸarÄ±lÄ± kazanmanÄ±z ciddi bir olasÄ±lÄ±k. Hayattan zevk alacaksÄ±nÄ±z ve iyi kararlar alabildiÄŸiniz iÃ§in iÅŸ bitiricisiniz ve saygÄ±nlÄ±k gÃ¶receksiniz. Bu sÃ¼rece raslayan resmi iÅŸleri kolay halledebilirsiniz. Bir Ã¶nceki etkiyi hafifletecek olumlu bir yan etki, size buradan gelecek. BÃ¶ylece, daha Ä±lÄ±mlÄ± ve barÄ±ÅŸÃ§Ä±Ä± olmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nebileceksiniz.



ASTRO REÃ‡ETE: Ã–nemli bir uyarÄ±, seksÃ¼el gÃ¼dÃ¼lerinizde artÄ±ÅŸ olacak, bu enerjiyi olumlu olarak her alanda kullanabilirsiniz.

18-25 KASIM-MARS/GÃœNEÅž



Ã‡ok gÃ¼Ã§lÃ¼ olmayan minÃ¶r bir etki ama yararlÄ± olabilir. FÄ±rsatÃ§Ä± deÄŸilsiniz ama fÄ±rsatlarÄ± Ã§abuk deÄŸerlendireceksiniz, fÄ±rsatlar kendiliÄŸinden gelmiyorlarsa onlarÄ± kendiniz yaratabilirsiniz.



ASTRO REÃ‡ETE: Dikkatli olun, bu sÃ¼reÃ§te Ã¼Ã¼ksek tansiyona, ateÅŸe ve strese yatkÄ±nsÄ±nÄ±z.

8-16 ARALIK MARS/URANÃœS



Bu astro etki garip ve sÄ±radÄ±ÅŸÄ±dÄ±r. AÅŸÄ±rÄ± tutuculuk, sakarlÄ±k ve hatta yalancÄ±lÄ±k eÄŸilimleri getirebilir. Birey tartÄ±ÅŸmalar hatta kavgalara hep yatkÄ±ndÄ±r, Ã§abuk eyleme geÃ§mek ister. SabÄ±rsÄ±zlÄ±k ve sinirlilik egemendir. Sinirlerinize hakim olamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÃ§in Ã§ok aktif ve hareketli olabilirsiniz.



ASTRO REÃ‡ETE: Gazete okumayÄ±n, tv izlemeyin ve sizi sinirlendirecek herÅŸeyden birkaÃ§ gÃ¼n uzak durun. Gerginlikleri atlatma isteÄŸiniz yeterince gÃ¼Ã§lÃ¼ olursa bu gÃ¼Ã§ sizi kurtarabilir.

14 ARALIK-MARS/MC



Marsâ€™Ä±n enerjisi ikiye katmanacak ve Ã¼Ã§ gÃ¼n sÃ¼resince Ã§ok enerjik olacaksÄ±nÄ±z.

Bir Ã§ok iÅŸin Ã¼stesinden gelebilirsiniz. Ä°ÅŸ yapma isteÄŸiniz yoÄŸun, kararlÄ± ve amacÄ±nÄ±zÄ±n bilincinde olmanÄ±z size yarar saÄŸlayacak.

15-19 ARALIK-VENÃœS/SATÃœRN



Bu etki Ã¶zverileri ve sevgiyi kÄ±sÄ±tlayabilir. Ã–rneÄŸin aÅŸkÄ± yeterince ifade edemeyebilirsiniz. Evlilik hazÄ±rlÄ±klarÄ± ya da niyeti varsa bu etki altÄ±nda gecikmeler olabilir. Buna psikolojik etkenler de neden olabilir. Buna karÅŸÄ±n gÃ¶rev hissiniz Ã§ok yoÄŸun olacaktÄ±r.



ASTRO REÃ‡ETE: KÄ±skanÃ§ olmayÄ±n ve kendinize iÅŸkence yapmayÄ±n.

15-18 ARALIK-VENÃœS/ASC



Bu bir saÄŸlÄ±k etkisi, Ã¶zellikle bÃ¶brekler Ã¼zerinde etkilidir ve yanÄ±sÄ±ra baÅŸaÄŸrÄ±larÄ± da getirebilir. Ã‡evrenizle uyumslu deÄŸilsiniz.



ASTRO REÃ‡ETE: Ä°ÅŸ iliÅŸkilerinde Ã§ok dikkatli olmanÄ±z gerek.

17-27 ARALIK-MARS/MC



Bu etki 7. Astro evde yani her tÃ¼r iÅŸbirlikleri ve ikili iliÅŸlerde etkili, buna duygusal iliÅŸkiler de dahil. Bu etki iÃ§inde kuÅŸkulu ve telaÅŸlÄ±sÄ±nÄ±z bu nedenle amacÄ±nÄ±zÄ± saptayamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÃ§in aÅŸÄ±rÄ±ya kaÃ§maya eÄŸiliminde olacaksÄ±nÄ±z. Ä°ÅŸ yaÅŸamÄ±nÄ±zda anlaÅŸmazlÄ±klar ve sÃ¼rtÃ¼ÅŸmeler gÃ¶rÃ¼lebilir.