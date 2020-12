Başak burcunda gergin güneş tutulması

Geçen hafta Mars Satürn kavuşumunun kötücül birleşimini detaylı şekilde ele almıştım, bugün tekrar yazmıyorum(isterseniz geçtiğimiz Pazartesi yorumunu okuyabilirsiniz internet sayfalarımızdan). Bu hafta meydana gelecek Güneş Tutulması bu etkilerin hızını arttırıp 6 aya yayılmasına neden oluyor. Testler, mücadeleler, meydan okumalar, karışıklıklar, öfke ve intikam duyguları ön plana çıkıyor. Ancak, belli konularda meydan okumak ve risk almak için uygun zamanlar değil.



Satürn, Güneş ve Mars görünümleri, belli görev ve sorumluluklar nedeniyle kısıtlanmış hissedebileceğimize, bizim dışımızdaki olayların, düşmanların, otorite konumundaki kişilerin yaratabileceği meydan okuma ve rekabet ortamları nedeniyle yaşanabilecek güven kaybına bağlı krizlere dikkat çekiyor. Geçen haftada yazdığım gibi alışılmadık ve iz bırakacak olayları akla getiriyor.

Tutulmaya açı yapan Mars Neptün olumsuz açısı, saldırganlık boyutunu arttırırken, Satürn Neptün görünümü, gerçeklerin göz ardı edilerek hareket edilmesinin yaratabileceği kayıplara dikkat çekiyor. Karmaşa, özgüven ve cesaret kaybı riskini arttırıyor. Yanıltıcı kişilerin tuzaklarına, dost görünen düşmanlara dikkat çekiyor.

Hayallere kapılıp gerçekleri görmemek sorun yaratabilir. Uyanık olmak zorundayız. Olan biteni gerçekçi şekilde görmek, görünmeyeni fark etmek, farkına varmak önemli!

Merkür ve Jüpiterin görünümü ise, tüm karamsar görünümlerin tek olumlu işareti. Olumlu düşünerek endişelerimizin, güvensizliklerimizin ve korkularımızın üstesinden gelebilir. Şu an sonuçları anlaşılmasa da uzun vadede yararlı planlar yapabiliriz. Ancak burada da Merkür’ün geri gidiyor olması geriye dönük çıkarılacak derslere ve hedeflenen noktaya ulaşmaya uzun zaman olduğuna işaret ediyor.

6 ve 7 Mart tarihli yazılarımda dile getirmiştim, 1997 Tutulmaları tekrarlanıyor ve o yıllarda yaşanan olaylara benzer olaylar yaşanabilir diye. Hatta, orada 28 Şubat darbe girişiminden, cemaat, tarikat ve diğer dini örgütlenmelerin karşıt eylemlerinin altını çizmiştim. Bu anlamda o yazıya da tekrar göz atmanızda fayda var.



Tutulma ve yazdıklarım 6 ay boyunca etkili. Burç yorumlarınızda da burcunuzda 6 ay boyunca etkili olacak olayları ele aldım hepinize iyi haftalar dilerim. Sağlıkla kalın…



En çok kimler etkileniyor: Başak, Yay, Balık, İkizler burçlarının ilk on günü doğanlar, yükselen burçları bu burçlarda olanlar ve Oğlak, Yengeç, Koç ve Terazi burçları dolaylı olarak.



Merkür de bu hafta geri hareketine başlayacak yanlış anlaşılmalar, iletişimde, elektrik elektronikle ilgili konularda, bilgisayarlarda ve her tür teknolojik veya ulaşımla ilgili başlıkta aksilikler üç hafta boyunca kendini hissettirebilir. Detaylar hafta arası gelecek.

Tutulma yazısını uzun tutmadım çünkü geçen hafta uzun bir yazı yazmıştım konuyla ilgili olara (okumanızı öneririm Niobe’ce).

Hepinize keyifli haftalar, sağlık ve sevgi ile kalın…