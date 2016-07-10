Başak burcu ile seyahate çıkmak

Zira tatillerini de hayatlarındaki her şey gibi kusursuz olacak şekilde organize etmek isterler. Dolayısıyla, hiçbir detayı atlamaz ve tatilde yeterince konforlu zaman geçirebilmek için, tatile gidene kadar yaşamsal yıpranma katsayılarını oldukça yükseltebilirler. Gittikleri yerlerde bulmayı umdukları hijyenik koşullara ve kaliteli beslenme ayrıntılarına girmiyorum bile. Yani önceden yapılmış detaylı bir çalışma mükemmeliyetçi Başak burçlarının olası memnuniyetsizliklerini gidermeleri açısından çok önemlidir. Doğaya yakın olmak, şehrin gürültüsünden uzaklaşmak ve daha dingin bir tatil anlayışı, kültürel mirası zengin bölgeler, çok pahalı olmayan, ama temiz ve nezih oteller, rehberlik hizmeti alabilecekleri ve daha detaylı bilgi edinebilecekleri turlar, gümrükten muaf alışveriş yapabilecekleri limanlar, bölgeler v.b Başak burçları için daha uygun seçimler olabilir. Hepinize keyifli seyahatler, sağlık ve sevgi ile kalın... Niobe Aslı Temel