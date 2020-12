BAÅžAK BURCU

15 MAYIS-ASC/MC



Bu etki doğrudan sizin kişiliğinizle ilgili. Biraz sert olduğu için öncelikle eleştirilerden hoşlanmayacak ve karşı çıkacaksınız. Olayları veya insanları oldukları gibi kabul etmekte zorlanamalısınız. Toplum içinde mazbut bir izlenim yaratacaksınız fakat gerçekte hisli ve seksisiniz. İlgi alanlarınıza daha çabuk organize olabileceksiniz fakat bunun dışında pek düzenli değilsiniz ama boş kalmak hoşunuza gitmeyecek.



Bu günlerde iyi bir satıcı veya etkili bir arabulucu olabilirsiniz.



ASTRO REÇETE: Nedensiz kuşkulardan vazgeçin.



29 TEMMUZ MERKÜR BAŞAK BURCU’NDA



Merkür yolculuğu boyunca iş bitiricisiniz. Ayrıntıları farketme yetiniz mükemmel. Bazen aşırı eleştirici olabilirsiniz. Sorunlara kararlı yaklaşın ama özenle inceleyin ve araştırın ve bilgilenin. Öğrenim için uygun bir dönem, zekanız iyi çalışacak. Hatırlayın Merkür burcunuzun gezegenidir, bu nedenle daha güçlü etkiler getirir. Her tür iletişime çok açıksınız, analitik ve çözümleyicisiniz. Hayal gücüm geniş ama maymun iştahlı olabilirsiniz fakat tutucu düşüncelerden kaçının.



ASTRO REÇETE: Gerekiyorsa diyet yapın ama bu konuda bilgilenin.



4 TEMMUZ’DA MERKÜR RETRO



22 AĞUSTOS VENÜS BAŞAK BURCU’NDA



Burcunuzun eleştirici ve analizci yönü yönü bu etki altında daha belirginleşecek. Bunun bir diğer anlamı ikili ilişkilerde çok büyük olmayan bunalımları ortaya çıkarması şeklinde yanısıra da romantizmi engeleyebilir. Eşin pek önemli olmayan hatta önemsiz özellikleri bu etki altında size çok büyük görünebilir, buna aldanmayın, bu etki 15 Eylül’ kadar sürecek. Bazen kısıtlandığınızı düşünebilirsiniz.



ASTRO REÇETE: Sadece ilişki olsun diye ilişkiye girmeyin. Bu oyun değil.



24 AĞUSTOS GÜNEŞ BURCUNUZDA



23-30 AĞUSTOS-MERKÜR/VENÜS



Bu etki çok güçlü sayılmaz ama beklenmedik bir şekilde etkili olabilir. En önemlisi çok konuşmaktır, boşboğazlıktan kaçının. Tüm değişimler hafif olacaktır. Eğer kadınsanız değişimler biraz daha güçlü olabilir.



15 EYLÜL-GÜNEŞ/ASC



Bir 9. Astro ev etkisi, daha çok yasalar ve hukukla ilgili, haksızlığa uğrayabilirsiniz. Huzursuzluğunuz yüzünden yabancılaşabilirsiniz.



ASTRO REÇETE: Yardım alın ve güvendiğiniz birisine danışın.



12 EYLÜL-31 ARALIK MARS BAŞAK BURCU’NDA



Genelde bu etki çalışkanlık etkisidir ama iyi işçi olmanız çok yönlü değil, ancak belli bir konudadır. Hırslısınız ama öte yandan gerekli sorumluluğu devam ettirmek size zor gelebilir. İşte bu çelişki seyrek de olsa fiziksel sorunlar yaratabilir, özellikle de sindirim sisteminde ve deri üzerinde. Mars, ayrıntıları daha iyi görmenizi sağlayacak.



ASTRO REÇETE: Mars etkisi altında büyük kayıplar olsa da, küçük tatminler size aynı derecede mutlu edecektir.



15 KASIM-MARS/NEPTÜN



Evlilik ve tüm ikili ilişkiler için hassas bir dört gün. Eğer sıkıntı ve mutsuzluk varsa bu dönemde bağımlılıklar çok artabilir, yaşamsal gerçeklerden kaçarsınız. Kuşkular artacaktır, gereksiz isteklerde bulunabilir huysuz olabilirsiniz. Kolay memnun olmayacaksınız. Enerjinizi boşa harcamayın ve aşağılık duygusunu yenin.



ASTRO REÇETE: En iyisi fazla ortada olmamak ve beklemek.



15 KASIM-MARS/ASC



Yine evlilik ve tüm ikili ilişkilerle ilgili bir etki ama bu daha kısa. Biraz kavgacısınız ve yakınlarınızla anlaşmazlıklar görülebilir. Uyarıları kişilik sorunu haline getirmeyin. Herkesin sizi eleştirdiğini sanıyorsunuz.



16-20 KASIM-MARS/JÜPİTER



İşte size kudretli ve yararlı bir astro etki. Güçlü, iyimser. Hevesli ve neşelisiniz. Görünümünüz harika, herkes size hayran. Yaratıcısınız ve organize işlerde yeterlisiniz ama bu arada bağımsızlık duygunuz da zirvede. Sporla uğraşıyorsanız başarılı kazanmanız ciddi bir olasılık. Hayattan zevk alacaksınız ve iyi kararlar alabildiğiniz için iş bitiricisiniz ve saygınlık göreceksiniz. Bu sürece raslayan resmi işleri kolay halledebilirsiniz. Bir önceki etkiyi hafifletecek olumlu bir yan etki, size buradan gelecek. Böylece, daha ılımlı ve barışçıı olmayı düşünebileceksiniz.



ASTRO REÇETE: Önemli bir uyarı, seksüel güdülerinizde artış olacak, bu enerjiyi olumlu olarak her alanda kullanabilirsiniz.



18-25 KASIM-MARS/GÜNEŞ



Çok güçlü olmayan minör bir etki ama yararlı olabilir. Fırsatçı değilsiniz ama fırsatları çabuk değerlendireceksiniz, fırsatlar kendiliğinden gelmiyorlarsa onları kendiniz yaratabilirsiniz.



ASTRO REÇETE: Dikkatli olun, bu süreçte üüksek tansiyona, ateşe ve strese yatkınsınız.



8-16 ARALIK MARS/URANÜS



Bu astro etki garip ve sıradışıdır. Aşırı tutuculuk, sakarlık ve hatta yalancılık eğilimleri getirebilir. Birey tartışmalar hatta kavgalara hep yatkındır, çabuk eyleme geçmek ister. Sabırsızlık ve sinirlilik egemendir. Sinirlerinize hakim olamadığınız için çok aktif ve hareketli olabilirsiniz.



ASTRO REÇETE: Gazete okumayın, tv izlemeyin ve sizi sinirlendirecek herşeyden birkaç gün uzak durun. Gerginlikleri atlatma isteğiniz yeterince güçlü olursa bu güç sizi kurtarabilir.



14 ARALIK-MARS/MC



Mars’ın enerjisi ikiye katmanacak ve üç gün süresince çok enerjik olacaksınız.



Bir çok işin üstesinden gelebilirsiniz. İş yapma isteğiniz yoğun, kararlı ve amacınızın bilincinde olmanız size yarar sağlayacak.



15-19 ARALIK-VENÜS/SATÜRN



Bu etki özverileri ve sevgiyi kısıtlayabilir. Örneğin aşkı yeterince ifade edemeyebilirsiniz. Evlilik hazırlıkları ya da niyeti varsa bu etki altında gecikmeler olabilir. Buna psikolojik etkenler de neden olabilir. Buna karşın görev hissiniz çok yoğun olacaktır.



ASTRO REÇETE: Kıskanç olmayın ve kendinize işkence yapmayın.



15-18 ARALIK-VENÜS/ASC



Bu bir sağlık etkisi, özellikle böbrekler üzerinde etkilidir ve yanısıra başağrıları da getirebilir. Çevrenizle uyumslu değilsiniz.



ASTRO REÇETE: İş ilişkilerinde çok dikkatli olmanız gerek.



17-27 ARALIK-MARS/MC



Bu etki 7. Astro evde yani her tür işbirlikleri ve ikili ilişlerde etkili, buna duygusal ilişkiler de dahil. Bu etki içinde kuşkulu ve telaşlısınız bu nedenle amacınızı saptayamadığınız için aşırıya kaçmaya eğiliminde olacaksınız. İş yaşamınızda anlaşmazlıklar ve sürtüşmeler görülebilir.



20-30 ARALIK-MARS/VENÜS



Aşırı sevgi ihtiyacındasınız, duygusal tüm enerjiniz tutkuya dönüşebilir. Eğlenmek istiyorsunuz, sanatsal dürtüleriniz güçlü ve sosyal yaşamınız canlı.