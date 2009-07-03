BaÅŸ harfinize gÃ¶re aÅŸk hayatÄ±nÄ±z

AÂ Â

Ä°lla da iliÅŸkilerinizde romantizm diye tutturduÄŸunuz sÃ¶ylenemez! Daha Ã§ok aksiyonla ilgilisiniz. Hareket lazÄ±m size, hareket. Ãœstelik uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z her ÅŸeyde. FlÃ¶rt edecek kadar sabÄ±rlÄ± deÄŸilsiniz. Ama dobraliginiza sÃ¶yleyecek hiÃ§bir ÅŸey yok. Esiniz Ã§ok Ã§ekici olmalÄ±. Ã–zellikle fiziksel yÃ¶nden. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bir ÅŸehvet dÃ¼ÅŸkÃ¼nÃ¼ olarak siz buna Ã§ok Ã¶nem verirsiniz.

BÂ Â Â Â Â

DuygusallÄ±k ve romantizm sizin Ã¶zelliÄŸiniz. Mum Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda yemek, ay Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda yÃ¼rÃ¼mek sizin iÃ§in ideal. Sevgiliniz size hediye almak zorunda Ã§Ã¼nkÃ¼ bu tur numaralardan hoÅŸlanÄ±yorsunuz. Ä°radeniz Ã§ok kuvvetli. Ã–zellikle seks konusunda. Ama sevginizi ifade etme kabiliyetini muazzam.

C

Sosyallik paÃ§alarÄ±nÄ±zdan akÄ±yor. Siz flÃ¶rtsÃ¼z de duramazsÄ±nÄ±z. Sevgiliniz yandÄ± her an yanÄ±nÄ±zda olmak zorunda. Tamam, duygulu ve duyarlÄ±sÄ±nÄ±z ama seks de Ã¶nemli deÄŸil mi? Biraz bencilsiniz, ne ayÄ±p, sanki esiniz, sevgiliniz size tapmak zorunda! Seksi sevmenize raÄŸmen Ã§ok uzun sure hayatÄ±nÄ±zda seks olmadan yasayabilirsiniz.

D

Kafaya takmaya gÃ¶rÃ¼n!Â Onu mutlaka elde edersiniz. Ä°mkÃ¢nsÄ±z olsa bile kolay vazgeÃ§mezsiniz. YardÄ±mseverliÄŸin bu kadarÄ± da fazla. PopÃ¼lerliÄŸinizin kaynaÄŸÄ± da bu. SÄ±fatlarÄ±nÄ±z ÅŸunlar: Seksi, sadik, kÄ±skanÃ§ ve bencil.

E

Seks sizin iÃ§in zevkten daha Ã¶te bir ÅŸey! Is, stres, para, diÅŸ etkenler seks hayatinizi olumsuz yÃ¶nde kolayca etkileyebiliyor. Ama her ÅŸeye raÄŸmen asla seks duygunuzu tamamen kaybetmiyorsunuz. Ä°htiyacÄ±nÄ±z sÃ¼rekli ilgi. Allah kolaylÄ±k versin.

F

Ä°deal sevgili, ideal romantik. Sevgilinizi ilahlaÅŸtÄ±rÄ±yorsunuz. Ãœstelik bundan zevk alÄ±yorsunuz. DÄ±ÅŸarÄ±dan gÃ¶steriÅŸ dÃ¼ÅŸkÃ¼nÃ¼ olarak gÃ¶rÃ¼lebilirsiniz ama iÃ§inizde sÄ±cak ve romantik bir insan var. UmarÄ±m peÅŸinde koÅŸtuÄŸunuz ideal sevgiliye ulaÅŸÄ±rsÄ±nÄ±z.

G

Sizin iÃ§in sÃ¶ylenecek iki sÃ¶zcÃ¼k: MÃ¼ÅŸkÃ¼lpesent ve ayrÄ±ntÄ±cÄ±. Biraz Ã¶zentisiniz. StatÃ¼sÃ¼ sizden yÃ¼ksek insanlarla iliÅŸki kurmaya bayÄ±lÄ±yorsunuz. AyrÄ±ca bir Ã¶zelliÄŸiniz daha var, erotizmin zirvesine nasÄ±l ulaÅŸabileceÄŸinizi iyi biliyorsunuz.

HÂ

SÃ¼rekli bir arayÄ±ÅŸ iÃ§indesiniz. Ãœstelik ne aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± da biliyorsunuz: Sizi her yÃ¶nden zenginleÅŸtirecek bir ortak. Onun iÃ§in her ÅŸeyi yapabilirsiniz. Ama buna yatÄ±rÄ±m gÃ¶zÃ¼yle yapmanÄ±z iyi deÄŸil. Ä°tiraf edin bazen yapÄ±yorsunuz!

IÂ Â Â

Sevilmek iÃ§in yaratÄ±lmÄ±ÅŸ birisiniz. Sevgilinizin size tapmasÄ± iÃ§in her ÅŸeyi yaparsÄ±nÄ±z. Ama unuttuÄŸunuz bir ÅŸey var, her ÅŸeyi hep ondan bekliyorsunuz. Bu kadar Ã§abuk kÄ±rÄ±lmanÄ±zÄ±n nedeni bu. Sizin iÃ§in asÄ±lolan gÃ¼ven duygusudur. Seks ise sadece doyurulmasÄ± gereken bir ihtiyaÃ§.

J

MÃ¼thiÅŸ bir fiziksel enerjiniz var. SeviÅŸirken hiÃ§bir gÃ¼Ã§ sizi durduramaz. Partnerinizin yorulmasÄ± hariÃ§! Sizin iÃ§in karsÄ± cinsle iliÅŸki bir meydan okuma. Romantik olduÄŸunuz sÃ¶ylenebilir ama sizi asil ilgilendiren bastan Ã§Ä±karmak. Ä°deal aska inanÄ±yorsunuz. Ä°siniz kolay deÄŸil.

K

Ketum ve utangaÃ§mÄ±ÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yorsunuzÂ Ama son derece ÅŸehvetli ve duyarlÄ± bir insansÄ±nÄ±z. Ama bunu kimseye Ã§aktÄ±rmÄ±yorsunuz. Ticari kabiliyetlerinize maÅŸallah. Bu isin bÃ¼tÃ¼n ayrÄ±ntÄ±larÄ±na hÃ¢kimsiniz. Ciddi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼nÃ¼z insanlarda Ã§ekingenlik yaratÄ±yor. Aldatmaktan ve aldatÄ±lmaktan nefret edersiniz.

L

Ask sizin iÃ§in tutkuyla eÅŸdeÄŸer.Â Sevilmekten Ã§ok sevmeye Ã¶nem veriyorsunuz. Birine baÄŸlanmak sizin iÃ§in Ã§ok deÄŸerli. Ask konusunda her alanda basarÃ® garanti. Bu yÃ¼zden biraz maymun iÅŸtahlÄ±sÄ±nÄ±z. Yeni tatlar deneme potansiyeline sahipsiniz. Tuzlu mu, tatlÄ± mÄ±, eksi mi? Sevgilinizin isi zor Ã§Ã¼nkÃ¼ entelektÃ¼el olmak zorunda.

M

Ã‡ok duygusalsÄ±nÄ±z.Â Ã‡ok ama. Bir iliÅŸkiye girdiÄŸinizde tÃ¼m benliÄŸiniz eriyip gidiyor. Seks Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne inanÄ±yor gibi gÃ¶rÃ¼nseniz de,

lafta, doÄŸru deÄŸil. Fantezileriniz ve seksÃ¼el enerjiniz tÃ¼kenecekmiÅŸ gibi durmuyor. Birlikte olduÄŸunuz insani Ã§ocuk gibi koruyup, kolluyorsunuz. Ama onun bundan sÄ±kÄ±labileceÄŸini hiÃ§ dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorsunuz.

N

Sizi yakÄ±ndan tanÄ±yanlarÄ±n asla inanmadÄ±ÄŸÄ± iki sÄ±fatÄ±nÄ±z var:

Masum ve Ã§ekingen. Bu sadece diÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼z. Son derece aldatÄ±cÄ±. Seks konusunda Ã§ok yeteneklisiniz. Sekste tekdÃ¼zeliÄŸe asla tahammÃ¼lÃ¼nÃ¼z yoktur. Maalesef mÃ¼kemmeliyetÃ§isiniz bu yÃ¼zden de sizin standartlarÄ±nÄ±za uygun birini bulmanÄ±z Ã§ok zor oluyor.

O

Oooo sekse Ã§ok dÃ¼ÅŸkÃ¼nsÃ¼nÃ¼z! Ama biraz da Ã§ekingensiniz. Enerjinizi baÅŸka alanlara yÃ¶nlendirmeniz bu yÃ¼zden. Para ve gÃ¼Ã§ sizin iÃ§in Ã§Ä±kÄ± yolu.

DÃ¼ÅŸkÃ¼n olmanÄ±za raÄŸmen seksi ciddi bir is gibi gÃ¶rÃ¼yorsunuz, karsÄ±nÄ±zdakini de seksÃ¼el bir obje gibi. Bu yÃ¼zden itirazlar geliyor.

P

Sizin iÃ§in hayatin anlamÄ± sosyal statÃ¼. Biriyle birlikte olabilmeniz zor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ eli yÃ¼zÃ¼ dÃ¼zgÃ¼n olmayan biri sizin statÃ¼nÃ¼zÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼r. Ãœstelik Ã§ok da zeki olmalÄ± Ã§Ã¼nkÃ¼ siz tartÄ±ÅŸmadan duramazsÄ±nÄ±z. Bu sizin iÃ§in bir ihtiyaÃ§!

R

Birlikte olmak iÃ§in en iyisi kendinizi kopyalamanÄ±z olurdu.Ã‡Ã¼nkÃ¼ sizin tÄ±pkÄ± kendiniz gibi birine ihtiyacÄ±nÄ±z var: EntelektÃ¼el ve zeki. Akil sizin iÃ§in fiziksel gÃ¼zellikten daha Ã¶nemli. Ama bu seksin Ã¶nemsiz olduÄŸu anlamÄ±na gelmiyor. Esiniz yatakta etkili deÄŸilse, Ã¶ÄŸretmekten zevk alÄ±rsÄ±nÄ±z.

S

Gevezesiniz. En bÃ¼yÃ¼k zevkiniz konuÅŸmak. Esiniz dinlemekten hoÅŸlanmÄ±yorsa yandÄ±nÄ±z. Es deÄŸiÅŸtirmek zorundasÄ±nÄ±z. Ã‡Ã¼nkÃ¼ konuÅŸmak sizin iÃ§in bir ihtiyaÃ§. HayatÄ±nÄ±zdaki her ÅŸey derli toplu olmalÄ±. Uyumsuzluk ve karmaÅŸadan nefret ediyorsunuz. Siz her ÅŸeyi kontrol etmek istiyorsunuz. Ã‡ok flÃ¶rt ediyorsunuz. Sizin iÃ§in flÃ¶rt seksten Ã¶nemli. Ama bir kere kalbinizi kaptÄ±rmaya gÃ¶rÃ¼n, dÃ¼nyanÄ±n en sadik insani oluverirsiniz. Size uygun sevgili bulamazsanÄ±z, iyi bir kitapla da idare edebilirsiniz.

T

Tam bir romantik. Aska dÃ¼ÅŸkÃ¼nsÃ¼nÃ¼z. FlÃ¶rt iÃ§in ideal bir tipsiniz. AsÄ±k olduÄŸunuzda romantiksiniz ve bu yÃ¼zden de kÄ±rÄ±lgansÄ±nÄ±z. Ufak bir aksilik ayaklarÄ±nÄ±zÄ±n yere basmasÄ±nÄ± saÄŸlar. AnÄ±nda gerÃ§ekÃ§i olursunuz.

U

Tam bir paradoks. Ã‚ÅŸÄ±k olduÄŸunda gerÃ§ekÃ§i, Ã¢ÅŸÄ±k olmadÄ±ÄŸÄ± zamanlarda aÅŸka Ã¢ÅŸÄ±k bir tip. Her zaman deÄŸer verecek birini arar. Sevmek

iÃ§in yaratÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Sevgilisini her ÅŸeyin Ã¼zerinde tutar.

V

Sizden adam olmaz, her zaman Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k ve heyecan peÅŸindesiniz Ã¼stelik gizemli insanlar ilginizi Ã§ekmek ne kelime, sizi bÃ¼yÃ¼ler. Ya yasÃ§a bÃ¼yÃ¼k ya da kÃ¼Ã§Ã¼k insanlarÄ±n peÅŸinde koÅŸarsÄ±nÄ±z. Bu yÃ¼zden bÃ¼tÃ¼n iliÅŸkileriniz tehlikelidir.

Y

BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k, sloganÄ±nÄ±zdÄ±r.

Biriyle olmanÄ±z zor, haliyle. Her zaman kendinizi ispatlamak zorundasÄ±nÄ±z. Ã–zellikle sevgilinize karsÄ±. Ya o da kendini ispatlamaya kalkarsa? Ama Allah iÃ§in son derece acÄ±k ve Ã§ekici bir insansÄ±nÄ±z. Sekse Ã¶nem veriyorsunuz. Ama para daha Ã¶nemli. Ne ayÄ±p!

Z

AÅŸkÄ±n acÄ± Ã§ekmek olduÄŸunu artik biliyorsunuz.

Samimi, hassas, duygusal ve hayalperestsiniz. BasÄ± dertte olan insanlar iÃ§in, sizden daha iyi biri

bulunamaz. Ãœstelik her zaman da sevgilinizin kurtarÄ±cÄ±sÄ±sÄ±nÄ±z. Ama paylaÅŸmaktan Ã§ok hoÅŸlanmÄ±yorsunuz. Ã–zel hayatinizi, sÄ±rlarÄ±nÄ±zÄ± kendinize saklÄ±yorsunuz. Belli olmasa da seksi seviyorsunuz. Evlenmek zorundasÄ±nÄ±z yoksa yapamazsÄ±nÄ±z.

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