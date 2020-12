Bana burcunu söyle , sana saç rengini söyleyeyim

Koç

Karar vermekte güçlük çekmenize rağmen şans her zaman sizden yana. Sabırlı, cömert, kurnaz ve girişimci Koç kadını için kızılın her tonu çok uygun.

Boğa

Boğa kadını her zaman sürprizlere açık. Özellikle de aşkta. Arkadaş toplantıları ve sosyal ortamlar, onun için vazgeçilmez. Sağlık açısından da enerjisi her zaman yüksek. Girişimciliği, direnci ve asla teslim olmama özellikleri ile Boğa kadını için en uygun saç rengi kızılın en açık tonları ve sarı.

İkizler

Sosyal alanda ve iş ortamında her zaman en yüksekte olmayı sever. En yakın rakipleriyle kıskançlık nedeniyle sorunlar yaşar. Talih oyunlarında şansı yüksektir. Hayatında her an köklü değişiklik yapabilir. İkizler kadını, çılgın, duyarlı ve rutine karşı duran kişiliği ile saç rengini birkaç haftada bir değiştirebilir.

Yengeç

Pervasızdır, eleştiriler asla moralini bozamaz. Özellikle iş konusunda her zaman en iyi olduğunu düşünür. Sağlığına özen gösterir. Olaylar karşınında tepkisel davranmaz, acele cevaplar vermez. Sezgilerine güvenen, şefkatli ve romantik Yengeç kadınına, bal köpüğüne uzanan açık kumral saç rengi çok yakışır.

Aslan

Gerçek arkadaşlığın değerini bilir, her zaman liderdir. Sevdiklerini ihmal etmez. Ancak iş yaşamındaki monotonluk onu somurtkan yapar. Tutkulu, yaşamsal ve enerjik olarak ateşli bir kadındır. Karakterine uygun renkleri tercih eder. Aslanın yelesini andıran uzun, parlak ve gür saçlara sahip olanlar için fındık kabuğu en uygun renk.

Başak

Kafası her zaman karışıktır, geriye dönüp geçmişin muhasebesini yapmayı sever. İş konusunda hata affetmez, başarıya ulaşmayı bilir. Etrafındakilerin de mükemmel olmasını bekler. Zamanını evde geçirmeyi sever. Onun için herşey düzenli ve emniyetli olmalıdır. Kusursuz görünmek için çabalayan Başak kadınına platin tonları yakışır.

Terazi

Çevresi dostlarla dolu, sosyal yaşamı çok hareketlidir. Küçük sorunlar karşısında işi oluruna bırakır. Büyük sorunlar karşısında ise akıntıya kürek çekmeyi sever. Terazi kadını ince zevkli nazik ve şıktır. Her zaman denge ve güzelliği bulmayı arzular. Dikkat çekse de abartılı olmalı sevmediği için kumral tonları tercih eder.

Akrep

Ne istediğini bilir. Amacını belirler, hedefe kilitlenir ve başarıya ulaşır. İş yaşamında kolayca kariyer sahibi olur. Para meselelerini sorun etmez. Akrep kadınının çekiciliği kişisel ve saklıdır. Gizem ve tutku en önemli özellikleri arasındadır. Altın sarısı ya da kuzguni siyah fark etmez, önemli olan etrafını aydınlatmasıdır.

Yay

Verdiği kararlardan kuşkuya düşmez, zaman onu her zaman haklı çıkarır. Kontrolü elinde tutmayı sever. Yeni başlangıçlara açıktır, fırsatları iyi değerlendirir. Akıntıya kapılmaz, tedbirlidir. Dışa dönük, maceracı,

kuralları koysa da çiğnemeyi seven yay kadını için koyu kumral saç rengi çok uygun olabilir.

Oğlak

Duyguları ön plandadır, mantığıyla hareket etmekten hoşlanmaz. Özellikle aşk konusunda fazla düşünmeden evet der. Sorumluluk almayı sevmese de, üstüne düşen görevleri mutlaka yerine getirir. Zaman, romantizm ve tutku onun için önemlidir. Fethetmeyi seven oğlak kadını için toprak renkleri

çok uygun.

Kova

Aşktan yana en parlak burçlar arasındaki kova kadını, sıradışı zevklere sahiptir ve isyankardır. İş hayatında ise, barış, huzur ve uyum içinde çalışmayı sever. Midesine düşkündür. Üstelik tam bir alışveriş çılgınıdır. Daima geleceğin kanatları üzerinde uçuş halindedir. Yoğun ve net kızıllar Kova kadını ile bütünleşir.