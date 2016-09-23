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Astroloji Haberleri
ASTROLOJİ
    Haberler >Astroloji >Balık burcundaki tutulma temkin gerektiriyor

    Balık burcundaki tutulma temkin gerektiriyor

    Niobe Aslı Temel
    23.09.2016 - 09:53 | Son Güncelleme:

    Bugün yaşayacağımız Balık burcunda meydana gelen Ay Tutulması hayalci yaklaşımlarımızı 1 Eylül deki Güneş Tutulması nın pratik ve uygulanabilir özellikleriyle birleştirmemiz gereğini hatırlatıyor.

    Karar vermek veya doğru düşünmek yine zor olabilir. Aldatıcı etkiler altındayız, bir alan seçip o alanda ilerleme zamanı. Gerilimin kendiliğinden geçmesini bekleyemeyerek ani tepkiler verebilir, ani hareketler yapabiliriz. Geçmişten gelen konular ilerlemenin önünü kesebilir veya bu konularla uğraşmak durumunda kalabiliriz. Anılarımızı zorlayabilir ve nelere takıldığımızı neleri unutamadığımızı tahlil etme ihtiyacı duyabiliriz. Ancak, Uranüs ve Mars etkileşimi ekleyeceği sürpirizler, türlü hoşluklar ve özgün çözümlerle yardımımıza yetişecektir.

    Öfke açığa çıkabilir. Başkalarına zarar vermemek veya zarar görmemek için ekstra çaba gösterilmesi gerekebilir.
    Provokatif tavırlara karşılık vermemek ve sabırlı olmak en iyisidir. Duygusal veya fiziksel anlamda yaralayıcı olaylara karşı tedbirli olmak gerekebilir. Hayal dünyamız geniş olabilir, ama sorumlulukları ve ihmal kabul etmeyecek durumları asla ihmal etmemeliyiz.
    Tartışmalara girmekten kaçınmak ve ufak tefek kazalara veya sakarlıklara karşı tedbirli olmak da en iyisi iki hafta için. Tutulmanın detaylarını hafta başında ele almıştık, okumanızı öneririm Niobe’ce.

    Etiketler: astroloji , Aslı Temel

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