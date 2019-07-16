"Balık Burcu - Özellikler"

Genel olarak uysallığı ile bilinen ve su grubu olan balık burçları 20 Şubat ile 20 Mart tarihleri arasında doğmuş kişilerdir.

Grup: Su, dişi, negatif ve değişken

Yönetici Gezegen: Jüpiter ve Neptün

Renk: Deniz Yeşili, yeşil ve mavi

Uğurlu Taş: Ay taşı

Şanslı Sayısı: 3

Şanslı Günü: Perşembe

Karşıt Burcu: Başak

Şehirler: Londra ve Panama

Metali: Platin

Çiçekler: İnci çiçeği, zambak, beyaz gül ve papatya

Ağaçlar: Kestane, dut, meşe ve dişbudak

Balık Burcu Kişisel Özellikleri

Balık burcu olan kişiler genel olarak sabırlı, eli açık ve de duyarlı olan insanlardır. Bu kişilerin her daim büyük bir inandırma yetenekleri bulunmaktadır. Dürüst, sadık, vicdan sahibi ve de uysaldırlar. Her çevreye kolay bir şekilde ayak uydurabilirler. Genellikle hayal dünyalarında yaşarlar. Hayat görüşleri ciddi ancak gerçekçi değildirler. Balık burcu olan kişiler diğer burçlar arasında bulunan dış etkenlerden en fazla etkilenen kişilerdir. Hayal dünyasında çok mutlu olurlar. Ama zannedilenden daha akıllı ve de kurnaz olurlar. Sinirli olan yapısını gizli bir sakinlik ile örten balık burcu herkesin seçtiği özel kişi olmanın hayallerini kurar. Yaşam onlar için genelde ürkütücü ve korkunçtur.

Balık Burcu Fiziksel Özellikleri

Balık etinde olan balık burcu kişilerin kol ve bacakları kısa olmaktadır. Soluk tenli, açık ya da koyu kahverengi gözlü, uykulu mahmur gözleri bulunur. Bu kişiler genelde kilo almaya meyillidir. Yaşı ilerledikçe bu kişilerin alın kısmı açılır ve de şakaklardan beyazlamaya başlar. Hemen hemen her konuya çok ağladıkları neden ile gözleri de hep nemli olmaktadır. Çünkü çok duygusaldır.

Balık Burcu Zayıf Yönleri

Yıllardır yapılmakta olan astrolojik araştırmalara göre balık burcu olan kişiler her zaman intihar vakaların çoğunlukta olduğu insanlarındır. Psikologlara da en çok giden kişilerin balık insanları olduğu saptanmıştır. Bu nedenle balık burcunun en zayıf yönü hiç şüphesiz ki hemen olaylardan etkilenip kendini kötü hissetmesidir. Kış mevsimi ayrıca balıklar için çok zor geçmektedir. Soğuk algınlığına çok çabuk yakalanmaları, bütün mevsimi ellerinde mendil ile birlikte geçirmelerine neden olur.

Balık Burcu Güçlü Yönleri

Balık burcu insanının güçlü yönleri arasında empati yapabilmek gelmektedir. Aslında, kırılgan ve hassas görüntülerinin altında çok güçlü bir kişilik yatmaktadır. Gözyaşlarını kısa bir sürede kurutur ve de mendillerini bir kenara atıp yeni bir yaşamın içerisinde kendini bulurlar. Duygusal kırıklıklar yaşasalar dahi hiçbir zaman pes etmelerine yetmez ve de bir sürü yarım kalmış olan aşkı ile birlikte anılarıyla yaşamını tamamlarlar. Ayrıca balık burcu olan kişiler oldukça sakin bir yapıya sahiptir.

Balık Burcu Kötü Özellikleri

Sinirleri hassas oldukları içinde çok hızlı yıpranan balık burcu kişiler alkol ve uyuşturucuya karşı da dayanıksız bir yapıya sahiptir. Her fırsatta bu tarz şeylere sığınabilirler. Genelde Zodyak’ın en melankolik olan burcudur. Kafalarına taktıkları herhangi bir problemleri var ise çevrelerinden çok kopuk yaşarlar.

Sürekli uykusuzluk çekmek balık burçlarının kötü özellikleri arasında yer alır. Balık burcu kötü yönleri arasında en yaygın olarak bilinmekte olan özelliği kırılgan olmasıdır. Balık burcu kişiler bazı olaylara gereğinden çok alınganlık gösterebilir. Bu kişilerin kırılgan yapısı, onların çok çabuk üzülmesine sebep olur. Balık burcunun kötü yönlerinden bir başkası ise disiplinsiz olmasıdır. Genelde balık burçları duyguları ile hareket ederler. Duygularındaki değişimler onların tüm hayatını etkiler. Balık burcu yaşanan olaylarda tarafsız kalmayı asla beceremezler bu sebep ile taraflı olması da balık burcunun kötü yönleri arasında yer alır.

Balık Burcu İyi Özellikleri

Balık burcunun iyi yönleri arasında ilk olarak empati yapma yetenekleri yer almaktadır. Empati yapabilen bu balık burcu, çevresinde yer alan kişilerin enerjisinden ve ya düşüncelerinden çok hızlı bir şekilde etkilenir.

Balık burcu olan kişilerin iyi özellikleri arasında kabullenici olmaları da yer almaktadır. Balık burcu kişilerin kabullenici yapısı hemen hemen her ortama kolay bir şekilde uyum sağlamasını destekler. Fakat bu kendisi için de bazen yorucu bir durum olabilir. Balık burcu olan kişilerin sakin yapısı onların bir başka iyi özellikleri arasında yer almaktadır. Böylece kavgadan da çok uzak dururlar ve daha sakin bir hayat sürerler.