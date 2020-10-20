Bahçeşehir Koleji: 76 - Partizan NIS: 82
ULEB Avrupa Kupası A Grubu 4. hafta maçında Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, Partizan NIS'e 82-76 mağlup oldu.
Avrupa Kupası'nda çıktığı 4 maçı da kaybeden Bahçeşehir Koleji, 6 takımın mücadele ettiği grupta son sırada yer alıyor
Basketbol: ULEB Avrupa Kupası - Bahçeşehir Koleji: 76 - Partizan NIS: 82
Salon: BJK Akatlar
Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Eduard Udyanskyy (İngiltere), Denis Hadzic (Hırvatistan)
Bahçeşehir Koleji: Jamal 16, Hadi Özdemir 4, Rıdvan Öncel 4, Green 23, Burak Yıldızlı 16, İsmet Akpınar 2, Deniz Kılıçlı, Aldridge 5, Erkan Yılmaz 6, Thomas Akyazılı
Partizan NIS: Mika 19, Codi 22, Zagorac 3, Dangubic 8, Thomas 6, Paige 6, Gordic 7, Velickovic 7, Jankovic 2, Trifunovic 2
1. Periyot: 17-24
Devre: 39-38
3. Periyot: 56-59
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