Baal: Asur TanrısıBakkhant'lar: Dionysos şenliklerinde tanrının yanında dolaşan kadınlar

Basileia: Uranos'un kızı ve Rhea ile Titanların kızkardeşidir. Kardeşi Hyperion

ile evlendi Selene(ay) ve Helios(güneş) I doğurdu.

Battso: Apollonun öküzlerini çalan Hermes'e yardım eden ihtiyar.

Bauba: Neşeli bir hizmetçi kız, Persophene için üzülen Demeter'I eğlendirmeye çalışırdı.

Baukis: Philemon'un karısı.

Bellerophon: Korinthos'un kurucusu, Glaukos'un oğlu.

Bellona: Romalıların zafer tanrıçası.

Beroe : Adonis ile Aphrodite'in kızı. Poseidon onunla evlenmek istedi ama o Dianysos ile evlendi.

Bia : Dev palas ile Styx'in kızı. Şiddet anlamına gelen Bia, Nike(Zafer) in kız kardeşidir.

Bianos : Troialı bir komutan. Agememnon tarafından öldürüldü.

Bias : Amythaon'un oğlu. Melanpous'un kardeşi.

Biton : Kydippe'nin oğlu

Bona Dea : Doğurganlık tanrıçası.

Boreas : Kuzey rüzgarı tanrısı. Şafak tanrısı Eos'un oğlu

Bormos : Titias'ın oğlu, çok güzel bir delikanlı olan Bormos'u küçük bir su kaynağının perileri kaçırdılar.

Brankhos : Anadolu'da Miletos'lu çok güzel bir delikanlıydı. Bir gün dağda sürüsünü otlatırken tanrı Apollon onu görüp aşık oldu. Tanrı ona kahinlik sanatını öğretti.

Briareos : Yüz kollu devler, titanlarla savaşında tanrı Zeus'un tarafında yer aldılar.

Britomartis : Girit'li bir tanrıça, Zeus ile Karme'nin kızı.

Brontes : Gök ile yerin oğlu Kylop'lardan biri.

Brotheus : Yanardağlar tanrısı ile zeka tanrıçasının oğlu. Çok çirkin olduğu için alemin maskarası olmasın diye Etna yanar dağının içine atılmıştı.

Bryte : Ares'in kız Minos'un sevgilisi.

Busiris : Zalim bir Mısır kralı Herakles tarafından öldürüldü.

Byblis : Miletos'un kızı. Erkek kardeş'I Kaunos'a aşıktı Kaunos onun bu aşkından korkup kaçınca kendini öldürdü. Ona acıyan periler Byblis'i çağlayan'a çevirdiler. (Bugünkü Ilıca)

Byzas : Poseidon'un oğlu. Annesi Zeus ile İo'nun kızı idi. Byzans şehrini kurdu

Bassareus : Dionysos'un latince adı

Bendis : Trakyalıların ay tanrıçası.

Bianna : Kıtlık yüzünden Girit adasından kaçan genç bir kız. Viyana şehrine adını verdi.

Boarmia : Pallas'ın bir lakabı. Öküzlerden faydalanmayı öğrettiği için bu lakabı almıştı.

Boreadlar : Kuzey rüzgarının çocuklarına verilen ad.

Bosphoros : Sığır geçidi anlamına gelir. İstanbul boğazınıneski adı.

Botres : Eumelos'un oğlu. Tanrı Apollon'a taktim edilen kurbanın beynini yediği için babası tarafından öldürüldü.

Brankhid'ler : Apollon'un gözdesi Brankhos'un soyundan gelenlere verilen ad.

Briseis : Asıl adı Hippodemie olan Briseis Troia civarında eski bir Anadolu şehri olan Lyrnessos şehrinin rahibinin kızydı. Babasının katili Akhilleus'un sevgilisi oldu.

Brithynoos : Apollon'un adlarından biri.

Brykhia : Aphrodite'in adlarından biri. entheus’u parçaladı.