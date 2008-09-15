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ASTROLOJİ
    Haberler >Astroloji >B

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    Hürriyet Haber
    15.09.2008 - 16:03 | Son Güncelleme:

    Baal: Asur TanrısıBakkhant'lar: Dionysos şenliklerinde tanrının yanında dolaşan kadınlar
    Basileia: Uranos'un kızı ve Rhea ile Titanların kızkardeşidir. Kardeşi Hyperion
    ile evlendi Selene(ay) ve Helios(güneş) I doğurdu.
    Battso: Apollonun öküzlerini çalan Hermes'e yardım eden ihtiyar.
    Bauba: Neşeli bir hizmetçi kız, Persophene için üzülen Demeter'I eğlendirmeye çalışırdı.
    Baukis: Philemon'un karısı.
    Bellerophon: Korinthos'un kurucusu, Glaukos'un oğlu.
    Bellona: Romalıların zafer tanrıçası.
    Beroe : Adonis ile Aphrodite'in kızı. Poseidon onunla evlenmek istedi ama o Dianysos ile evlendi.
    Bia : Dev palas ile Styx'in kızı. Şiddet anlamına gelen Bia, Nike(Zafer) in kız kardeşidir.
    Bianos : Troialı bir komutan. Agememnon tarafından öldürüldü.
    Bias : Amythaon'un oğlu. Melanpous'un kardeşi.
    Biton : Kydippe'nin oğlu
    Bona Dea : Doğurganlık tanrıçası.
    Boreas : Kuzey rüzgarı tanrısı. Şafak tanrısı Eos'un oğlu
    Bormos : Titias'ın oğlu, çok güzel bir delikanlı olan Bormos'u küçük bir su kaynağının perileri kaçırdılar.
    Brankhos : Anadolu'da Miletos'lu çok güzel bir delikanlıydı. Bir gün dağda sürüsünü otlatırken tanrı Apollon onu görüp aşık oldu. Tanrı ona kahinlik sanatını öğretti.
    Briareos : Yüz kollu devler, titanlarla savaşında tanrı Zeus'un tarafında yer aldılar.
    Britomartis : Girit'li bir tanrıça, Zeus ile Karme'nin kızı.
    Brontes : Gök ile yerin oğlu Kylop'lardan biri.
    Brotheus : Yanardağlar tanrısı ile zeka tanrıçasının oğlu. Çok çirkin olduğu için alemin maskarası olmasın diye Etna yanar dağının içine atılmıştı.
    Bryte : Ares'in kız Minos'un sevgilisi.
    Busiris : Zalim bir Mısır kralı Herakles tarafından öldürüldü.
    Byblis : Miletos'un kızı. Erkek kardeş'I Kaunos'a aşıktı Kaunos onun bu aşkından korkup kaçınca kendini öldürdü. Ona acıyan periler Byblis'i çağlayan'a çevirdiler. (Bugünkü Ilıca)
    Byzas : Poseidon'un oğlu. Annesi Zeus ile İo'nun kızı idi. Byzans şehrini kurdu
    Bassareus : Dionysos'un latince adı
    Bendis : Trakyalıların ay tanrıçası.
    Bianna : Kıtlık yüzünden Girit adasından kaçan genç bir kız. Viyana şehrine adını verdi.
    Boarmia : Pallas'ın bir lakabı. Öküzlerden faydalanmayı öğrettiği için bu lakabı almıştı.
    Boreadlar : Kuzey rüzgarının çocuklarına verilen ad.
    Bosphoros : Sığır geçidi anlamına gelir. İstanbul boğazınıneski adı.
    Botres : Eumelos'un oğlu. Tanrı Apollon'a taktim edilen kurbanın beynini yediği için babası tarafından öldürüldü.
    Brankhid'ler : Apollon'un gözdesi Brankhos'un soyundan gelenlere verilen ad.
    Briseis : Asıl adı Hippodemie olan Briseis Troia civarında eski bir Anadolu şehri olan Lyrnessos şehrinin rahibinin kızydı. Babasının katili Akhilleus'un sevgilisi oldu.
    Brithynoos : Apollon'un adlarından biri.
    Brykhia : Aphrodite'in adlarından biri. entheus’u parçaladı.

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