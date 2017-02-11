Ay tutulması hangi burca ne getirecek? İşte cevabı...

Peki o etkiler ne? Astrolog Aygül Aydın, sizler için tüm burçları tek tek yorumladı...
Koç: Sürpriz evlilikler yaşanabilir
Boğa: Aile ve haneyle ilgili önemli gelişmeler...
İkizler: Şimdi eğitim zamanı!
Yengeç: Birilerine borç verdiyseniz...
Aslan: Ya evlilik ya ayrılık...
Başak: Hiç beklenmeyen bir kişiden...
Terazi: Arkadaşlarla iletişime dikkat!
Akrep: Kariyerde meydan okuma dönemi...
Yay: Geçmişin baskıları kalkıyor!
Oğlak: Borçluysanız ödeme, alacaklıysanız tahsilat
Kova: Özgürlüğünüzü kısıtlayan ne varsa...
Balık: Gereksiz fedakarlıkların sonu...