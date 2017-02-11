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ASTROLOJİ
    Haberler >Astroloji >Ay tutulması hangi burca ne getirecek? İşte cevabı...

    Ay tutulması hangi burca ne getirecek? İşte cevabı...

    Hürriyet Haber
    11.02.2017 - 16:08 | Son Güncelleme:

    Astroloji dünyasının en heyecanla beklediği günlerden biri geldi çattı. Dün gece TSİ 03.34'te Aslan burcunda bir dolunay gerçekleşti. Aynı zamanda bir Ay tutulmasının da yaşandığı bu özel gün, 2017 astroloji takvimi için bir başlangıç kabul ediliyor. Bu Ay tutulmasıyla ortaya çıkacak etkilerin ağustos sonundaki Güneş tutulmasına kadar sürmesi bekleniyor.

    Peki o etkiler ne? Astrolog Aygül Aydın, sizler için tüm burçları tek tek yorumladı...

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    Etiketler: Astroloji , Burçlar , ay tutulması 2017 , dolunay

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