Ay tutulması hangi burca ne getirecek? İşte cevabı...

Astroloji dünyasının en heyecanla beklediği günlerden biri geldi çattı. Dün gece TSİ 03.34'te Aslan burcunda bir dolunay gerçekleşti. Aynı zamanda bir Ay tutulmasının da yaşandığı bu özel gün, 2017 astroloji takvimi için bir başlangıç kabul ediliyor. Bu Ay tutulmasıyla ortaya çıkacak etkilerin ağustos sonundaki Güneş tutulmasına kadar sürmesi bekleniyor.

Peki o etkiler ne? Astrolog Aygül Aydın, sizler için tüm burçları tek tek yorumladı... Koç: Sürpriz evlilikler yaşanabilir Boğa: Aile ve haneyle ilgili önemli gelişmeler... İkizler: Şimdi eğitim zamanı! Yengeç: Birilerine borç verdiyseniz... Aslan: Ya evlilik ya ayrılık... Başak: Hiç beklenmeyen bir kişiden... Terazi: Arkadaşlarla iletişime dikkat! Akrep: Kariyerde meydan okuma dönemi... Yay: Geçmişin baskıları kalkıyor! Oğlak: Borçluysanız ödeme, alacaklıysanız tahsilat Kova: Özgürlüğünüzü kısıtlayan ne varsa... Balık: Gereksiz fedakarlıkların sonu...