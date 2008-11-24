Avucunuz yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ±z iÃ§in ne sÃ¶ylÃ¼yor?

Avucunuzda parmaklarÄ±n diplerinde ve elin yanÄ±nda bazÄ± kabarcÄ±klar gÃ¶receksiniz. Bunlara TÃ¼msek denir. Her bir TÃ¼mseÄŸe bir yÄ±ldÄ±z adÄ± verilmiÅŸtir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bunlar yÄ±ldÄ±zlarÄ±n Ã¶zelliklerini gÃ¶sterirler. Sizin avucunuzda da bir, iki veya daha fazla belirgin kabartÄ± olabilir. Bunlarda doÄŸum anÄ±nda hangi yÄ±ldÄ±zlarÄ±n etkisinde kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± aÃ§Ä±klayabilirler.
Â Â Â ÂAvuÃ§ta baÅŸ parmak altÄ±nda kalan ve a'yla iÅŸaret edilen VENÃœS tÃ¼mseÄŸidir. Ä°ÅŸaret parmaÄŸÄ± altÄ±ndaki b'yle gÃ¶sterilen de JÃœPÄ°TER tÃ¼mseÄŸidir ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ parmak altÄ±ndaki c'yle belirtilen de SATÃœRN tÃ¼mseÄŸidir. DÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ parmak altÄ±ndaki tÃ¼msek GÃœNEÅž'e aittir. Åžekilde d harfi ile gÃ¶sterilmiÅŸtir. Avucun yanÄ±nda ve kÃ¼Ã§Ã¼k parmak dibinde olan yani e harfiyle iÅŸaretlenen de MERKÃœR tÃ¼mseÄŸidir. Bunun hemen altÄ±nda elin yan tarafÄ±na doÄŸru MARS tÃ¼mseÄŸi bulunur. Bu da f harfiyle belirtilmiÅŸtir. Avucun alt dÄ±ÅŸ tarafÄ±nda kÃ¼Ã§Ã¼k parmak hizasÄ±ndaki bÃ¼yÃ¼kÃ§e tÃ¼msekte AY'a aittir. Åžekilde bu h harfiyle belirtilmiÅŸtir.
Â Â Â Â Avucunuzda bu kabartÄ±lardan bazÄ±larÄ± dikkatinizi Ã§ekebilir. Yani belirgin olabilir. Bu durumda o tÃ¼mseklerin yÃ¶neticisi olan yÄ±ldÄ±zlardan gÃ¼Ã§lÃ¼ etki aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda anlaÅŸÄ±lÄ±r. Ã–rneÄŸin; Terazi burcunda doÄŸan yada yÃ¼kselen burcu Terazi olan birinin yÄ±ldÄ±zÄ± VenÃ¼s'tÃ¼r. Bu durumda avuca bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda baÅŸ parmak altÄ±nda bir tÃ¼msek gÃ¶rÃ¼lecektir.
Â Â Â Â AvuÃ§ta Ã¼Ã§ yÄ±ldÄ±zÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark edebilirsiniz. Bunlar UranÃ¼s, NeptÃ¼n ve PlÃ¼ton'dur. Burada verilen avuÃ§ bilgileri Hint Astrolojisine dayanmakta olup o zamanlarda bu Ã¼Ã§ yÄ±ldÄ±z henÃ¼z bulunmamÄ±ÅŸtÄ±. Buna gÃ¶re Akrebin temsilcisi Mars, KovanÄ±n temsilcisi SatÃ¼rn ve BalÄ±ÄŸÄ±n temsilciside JÃ¼piterdir.
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