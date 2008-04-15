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Astroloji Haberleri
ASTROLOJİ
    Haberler >Astroloji >Avuç falı

    Avuç falı

    e-kolay.net
    15.04.2008 - 12:53 | Son Güncelleme:

    Avucunuzda parmakların diplerinde ve elin yanında bazı kabarcıklar göreceksiniz. Bunlara Tümsek denir. Her bir Tümseğe bir yıldız adı verilmiştir. Çünkü bunlar yıldızların özelliklerini gösterirler. Sizin avucunuzda da bir, iki veya daha fazla belirgin kabartı olabilir. Bunlarda doğum anında hangi yıldızların etkisinde kaldığınızı açıklayabilirler.

    Avuçta baş parmak altında kalan ve a'yla işaret edilen VENÜS tümseğidir. İşaret parmağı altındaki b'yle gösterilen de JÜPİTER tümseğidir Üçüncü parmak altındaki c'yle belirtilen de SATÜRN tümseğidir. Dördüncü parmak altındaki tümsek GÜNEŞ'e aittir. Şekilde d harfi ile gösterilmiştir. Avucun yanında ve küçük parmak dibinde olan yani e harfiyle işaretlenen de MERKÜR tümseğidir. Bunun hemen altında elin yan tarafına doğru MARS tümseği bulunur. Bu da f harfiyle belirtilmiştir. Avucun alt dış tarafında küçük parmak hizasındaki büyükçe tümsekte AY'a aittir. Şekilde bu h harfiyle belirtilmiştir.
      
    Avucunuzda bu kabartılardan bazıları dikkatinizi çekebilir. Yani belirgin olabilir. Bu durumda o tümseklerin yöneticisi olan yıldızlardan güçlü etki aldığınızda anlaşılır. Örneğin; Terazi burcunda doğan yada yükselen burcu Terazi olan birinin yıldızı Venüs'tür. Bu durumda avuca bakıldığında baş parmak altında bir tümsek görülecektir.
     
    Avuçta üç yıldızın bulunmadığını fark edebilirsiniz. Bunlar Uranüs, Neptün ve Plüton'dur. Burada verilen avuç bilgileri Hint Astrolojisine dayanmakta olup o zamanlarda bu üç yıldız henüz bulunmamıştı. Buna göre Akrebin temsilcisi Mars, Kovanın temsilcisi Satürn ve Balığın temsilciside Jüpiterdir.
     

     

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