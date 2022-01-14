‘Zorunluluk yerine, ikna edin!

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FEDERAL Meclis tarafından gelecek mart ayında karara bağlanması beklenen ve cezai durum gerektiren yasal zorunluluk yerine, ikna edici ve aydınlatıcı kampanyalara ağırlık verilmesini isteyen Mertens, “Yasal düzenlemenin ne kadar faydalı olacağı tam net değil, aşı olmak isteyemeyen birisi, para cezası alsa bile aşı olmaya yanaşmayabilir. Bunun yerine iknaya yönelik aydınlatıcı bilgiler daha yerinde olur“ dedi. Aceleye getirilen aşı zorunluluğunun güncel durum karşısında pek fazla fayda sağlayamacağını ileri süren Mertens, çalışmalarında hatalara yer vermemek için yorumlara değil, somut verilere göre hareket ettiklerini söyledi.

ÇOCUKLARA BOOSTER AŞISI

Diğer yandan artan Omikron varyantlı vakalar karşısında güncellemeye giden STIKO, 12-17 yaş arası çocuklar için de hatırlatıcı Booster aşısı yapılması önerisinde bulundu. Hatırlatıcı aşıların mRNA bazlı BioNTech/Pfizer aşısı olacağını belirten STIKO, aşıların son aşıdan en erken üç ay sonra ve yaş grubuna uygun dozda yapılmasını istedi. Komisyonun onayını olumlu bulduğunu belirten Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach (SPD) “Gençler ve aileleri şimdi daha rahat karar verebilirler. Booster aşıları 12-17 yaş arası için de önerilebilir“ dedi.