Zorunlu testler sorunsuz başladı

ALMANYA riskli bölgelerden dönenler için zorunlu testleri başlattı. Tüm havaalanlarında, otobüs garları, tren istasyonları, limanlar ve kara sınırlarında zorunlu testler yapılıyor. Riskli bölgelerden dönenler için testler 72 saat içinde yapılması durumunda ücretsiz. Test yaptırmayan ve 14 gün ev karantinasına girmeyenlere 25 bin Euro’ya kadar para cezası var. Salgın hastalıklardan yetkili Robert Koch Enstitüsü’nün riskli ülke ve bölgeler listesinde Türkiye de dahil 130 ülke yer alıyor. Ancak Türkiye’den dönenler testlerini Türkiye’de yaptırmak zorunda. Testin negatif ve üzerinden 48 saat geçmemiş olması gerekiyor. Türkiye’den dönen yolcular, negatif olduklarına dair testi bulunmayanları Türkiye’de uçakların almadığını, testleri Alman hava limanlarında gösterdiklerini, ancak kimsenin bakmadığını anlattılar. Yolcuların bu testleri bağlı bulundukları yerlerdeki sağlık dairelerine kendileri ibraz etmek zorunda.



TÜRKÇE LEVHA

Havaalanlarında, merkezi otobüs garları, tren istasyonları, limanlar ve sınırdaki otobanlarda kurulu test istasyonları şimdiye kadar herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını belirttiler. Hamburg Hava Limanı’nda yolcuları test merkezine yönlendiren levhalarda Türkçe Corona Test Merkezi. Sadece yüksek riskli bölgelerden geri dönenler için” yazısı dikkat çekti. Frankfurt Hava Limanı’nda testleri yürüten Alman Kızıl Haçı (DRK) yöneticisi Benedikt Hart, yolcuların sinirli ya da kızgın olmadıklarını, gayet sakin test yaptırdıklarını söyledi. Havaalanlarında test için fazla bir yığılma olmadığı ve yolcuların en fazla yarım saat bekledikleri kaydedildi. Test sonuçları 48 saat sonra belli oluyor. Test sonucu belli oluncaya kadar yolcuların ev karantinasında kalması gerekiyor.