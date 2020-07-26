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Hürriyet
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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 26.07.2020 - 16:04,Son Güncelleme:

Zorunlu testi inceliyoruz ama...

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Zorunlu testi inceliyoruz ama...
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Almanya Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, riskli ülkelere tatile gidip dönenler için yasal olarak test zorunluluğu getirilmesini istiyor.

DLF radyosuna konuşan Spahn, vaka sayısının artmasına dikkat çekti ve “Biz hukuksal açıdan testin zorunlu olmasını inceliyoruz. Ancak bunun önünde çok büyük yasal engeller var. Çünkü bu, bireyin özgürlüğüne müdahaleye anlamına geliyor. Bu yüzden biz, vatandaşların sorumlu davranarak, sağduyulu hareket etmelerini bekliyoruz” dedi.

 

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