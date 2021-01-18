Zorunlu ehliyet değişimi yarın başlıyor!

FEDERAL Ulaştırma Bakanlığı ve Federal İçişleri Bakanlığı’nın aldığı kararla ehliyet değiştirme işlemleri yaşlara ve ehliyetin alındığı tarihe göre takvime bağlandı. Ehliyet yenilenme süreci yarın başlıyor. Belirlenen takvim gereği 1953 ile 1958 yılları arasında doğanlar ehliyetlerini en geç gelecek yıl ocak ayına kadar yenilemek zorunda. 1953 yılından önce doğanlar ise ehliyetlerini 2033 yılına kadar değiştirebilecekler. Sürücü belgesini yenisiyle değiştirmeyenler direksiyon başına geçemeyecek. Ehliyet değiştirme süresi 2033 yılına kadar sürecek. Ancak yaşa ve ehliyet alma tarihine göre belirlenen sürede değişiklik yapmayanlar araç kullanamayacak. Sürücü belgeleri geçersiz olacak ancak ehliyet alma haklarını kaybetmeyecekler. Bakanlık yenileme ücretini de 25 euro olarak belirledi.

BELİRLENEN TARİHİ BEKLEME ZORUNLULUĞU YOK

Yaş ve sürücü belgesi alma tarihine göre belirlenen takvimden önce de dileyen sürücü belgesini değiştirebilecek. Bunun için öngörülen tarihi beklemesine gerek olmayacak. Sürücü belgesinin yenilenmesinde biometrik fotoğraf zorunluluğu bulunuyor. 2013 yılından sonra alınan ehliyetlerin yenilenmesi ise zorunlu değil.

1998’E KADAR 15 MİLYON

Alman Otomobil Kurumu (ADAC) 1998 yılına kadar verilen defter şeklindeki ehliyet sayısının 15 milyon olarak tahmin ediyor. ADAC’nın rakamlarına göre 1999 ile 2013 yılları arasında kredi kartı büyüklüğündeki ehliyet sayısı da yaklaşık 28 milyon. Bakanlık yaş ve ehliyet alım tarihine göre yenileme takvimini şu şekilde belirledi:

1953-1958 doğumlular 19 Ocak 2022’ye kadar

1959-1964 doğumlular 19 Ocak 2023’e kadar

1965-1970 doğumlular 19 Ocak 2024’e kadar

1971 ve daha sonraki doğumlular 19 Ocak 2025’e kadar

1999-2001 yıllarında ehliyet alanlar 19 Ocak 2026’a kadar

2002-2004 yılları arasında ehliyet alanlar 19 Ocak 2027’e kadar

2005-2007 yılları arasında ehliyet alanlar 19 Ocak 2028’e kadar

2008 yılında alanlar 19 Ocak 2029’a kadar

2009 yılında alanlar 19 Ocak 2030’a kadar

2010 yılında alanlan 19 Ocak 2031’e kadar

2011 yılında alanlar 19 Ocak 2032’e kadar

2012 yılında alanlar 19 Ocak 2033’e kadar yenilemek zorunda.