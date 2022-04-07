Zorunlu aşı yasası reddedildi

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İLK olarak 18 yaş üstü herkese aşı zorunluluğunu öngören yasa tasarısının Meclis’ten geçmeyeceği anlaşılınca, tasarıyı hazırlayan iktidar milletvekilleri daha sonra 50 yaş üstü önerisi getirmişti. Ancak bunun da çoğunluk sağlayamayacağını anlayan milletvekilleri, Meclis’teki görüşmeden iki gün önce revize yaparak 60 yaş üstündekilerin 15 Ekim’e kadar üç aşı yaptırmasını zorunlu kılan yasa tasarısı hazırladı. Ancak bu bile hükümetin destek verdiği yasanın kabul edilmesi için yetmedi. Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un, Ukrayna-Rusya savaşının ele alındığı NATO zirvesini bırakarak oylamaya gelmesi de eleştirildi. Koalisyon hükümetinin her bir oy için milletvekillerinin katılmasını istediği, Baerbock’un da aşı zorunluluğuyla ilgili yasaya en başından beri destek veren Başbakan Olaf Scholz’un isteği üzerine zirve tamamlanmadan oylamaya katılabilmek için Berlin’e döndüğü belirtildi. Ancak, Birlik Partileri’nin hükümetin önerisine ‘hayır’ oyu vermesiyle yasa reddedildi. Koalisyon ortakları arasında, başta FDP Genel Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki olmak üzere bazı milletvekilleri de aşı zorunluluğuna karşı çıkıyor.

Meclis’te, koalisyon ortaklarının hazırladığı yasa tasarısının yanı sıra üç önerge daha oylandı. Birlik Partileri’nin (CDU/CSU) meslek gruplarına yönelik aşı zorunluluğu ile aşı konusunda bilgilendirme ve veri tabanı oluşturulmasını baz alan yasa önerisi de yeterli destek bulamayarak reddedildi. Birlik Partileri’nin oylaması isim isim okunarak tek tek yapıldı. Öneriye 172 milletvekili destek verirken 497 kişi karşı çıktı. Bu oylamada da 9 milletvekili çekimser kaldı. Oylama öncesinde yapılan konuşmalarda, iktidar milletvekilleri, Birlik Partileri’nden kendi yasaları konusunda çekimser kalmalarını istemişti. Ancak Meclis’te söz alan Birlik Partili milletvekilleri uzlaşmaya karşı çıkarak kendi önerilerine destek istedi. CDU adına söz alan milletvekilleri ayrıca, iktidarın hazırladığı yasayı kendilerine öneri olarak sunma yöntemlerini de eleştirdiMeclis’te yapılan oturumda FDP Genel Başkanı Yardımcısı Wolfgang Kubicki ve bir grup milletvekilinin hazırladığı aşı zorunluluğuna tamamen karşı çıkan yasa önerisiyle, aşırı sağcı parti AfD’nin yine aşı zorunluluğuna karşı çıkan yasa önerileri de oylandı. Hiçbir yasa önergesi destek görmedi.