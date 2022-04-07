Zorunlu aşı protestosu, yasa reddedilince kutlamaya dönüştü

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KANUNLA zorunlu aşı yapılmasının anayasal haklara ihlal teşkil edeceğini öne süren aşı karşıtları da sabahın erken saatlerinden itibaren parlamentonun yanında bulunan tarihi Brandenburg Kapısı önünde toplanarak çıkarılmak istenen yasayı protesto etti. Yaklaşık 1500 protestocunun bir araya geldiği gösterilerde, politikacılar yaptıklarını bilmemekle suçlandı. Göstericiler, “Bizim bedenlerimiz hakkında konuşuyorlar ve bizim bedenlerimiz üzerinde karar vermeye çalışıyorlar” ifadelerini kullanarak, kendi bedenleri üzerinde politikacıların söz söyleme ve karar verme hakları olmadığını belirtti. Göstericiler ayrıca, yalan ve yanıltıcı haberler yaptıkları gerekçesiyle Alman basınını eleştirdi.

Göstericiler, ellerinde ‘Özgür aşı tercihi’, ‘Bu çılgınlığı durdurun’ ve ‘Aşı zorunluluğuna hayır’ yazılı pankartlar taşıdı. Parlamentoda yapılan oylamada, zorunlu aşılamaya yönelik her iki yasa teklifinin de reddedilmesi sonrası protestolar kutlamaya dönüştü. Göstericiler, kararın ardından hep birlikte şarkı söyleyerek ve dans ederek ret kararını kutladı. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı eylemde taşkınlık yaşanmadı.