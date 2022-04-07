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Zorunlu aşı protestosu, yasa reddedilince kutlamaya dönüştü

#Almanya#Protesto#Kutlama
Zorunlu aşı protestosu, yasa reddedilince kutlamaya dönüştü

Almanya’da hükümetin parlamentoya sunduğu 60 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik Kovid-19’a karşı zorunlu aşı yasası teklifinin yapılan oylamada reddedilmesinin ardından parlamento önündeki protestolar kutlamaya dönüştü. Sağlık Bakanı Karl Lauterbach oylamadan sonra yaptığı açıklamada, hayal kırıklığını ifade ederek, “Artık sonbaharda Covid-19 ile savaşmak çok daha zor olacak” dedi.

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KANUNLA zorunlu aşı yapılmasının anayasal haklara ihlal teşkil edeceğini öne süren aşı karşıtları da sabahın erken saatlerinden itibaren parlamentonun yanında bulunan tarihi Brandenburg Kapısı önünde toplanarak çıkarılmak istenen yasayı protesto etti. Yaklaşık 1500 protestocunun bir araya geldiği gösterilerde, politikacılar yaptıklarını bilmemekle suçlandı. Göstericiler, “Bizim bedenlerimiz hakkında konuşuyorlar ve bizim bedenlerimiz üzerinde karar vermeye çalışıyorlar” ifadelerini kullanarak, kendi bedenleri üzerinde politikacıların söz söyleme ve karar verme hakları olmadığını belirtti. Göstericiler ayrıca, yalan ve yanıltıcı haberler yaptıkları gerekçesiyle Alman basınını eleştirdi.

Zorunlu aşı protestosu, yasa reddedilince kutlamaya dönüştü


Göstericiler, ellerinde ‘Özgür aşı tercihi’, ‘Bu çılgınlığı durdurun’ ve ‘Aşı zorunluluğuna hayır’ yazılı pankartlar taşıdı. Parlamentoda yapılan oylamada, zorunlu aşılamaya yönelik her iki yasa teklifinin de reddedilmesi sonrası protestolar kutlamaya dönüştü. Göstericiler, kararın ardından hep birlikte şarkı söyleyerek ve dans ederek ret kararını kutladı. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı eylemde taşkınlık yaşanmadı.

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#Almanya#Protesto#Kutlama

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