Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERAvrupa Haberleri

‘Zorunlu aşı pek mümkün görünmüyor’

#Almanya Aşı#Baden-Württemberg Başbakanı Winfried Kretschmann#AVRUPADAN HABERLER
‘Zorunlu aşı pek mümkün görünmüyor’

Baden-Württemberg Başbakanı Winfried Kretschmann, Federal Meclis’in zorunlu aşılama konusunda anlaşmaya varmasının pek olası olmadığını söyledi.

Haberin Devamı

Kendisi de aşı zorunluluğundan yana olan Kretschmann, SWR televizyonuna yaptığı açıklamada, “Görünüşe bakılırsa Federal Meclis bu konuda şu anda ortak bir noktada buluşacak gibi görünmüyor, ama umut da kesilmez” dedi. Kretschmann, kasım ayı sonunda -dördüncü koronavirüs dalgasının ortasında- genel aşılamanın hızlı bir şekilde uygulanmasından yana olduğunu açıklamıştı. Federal ve eyalet hükümetleri bu konuda hemfikirken, Federal Meclis’te ise görüş ayrılıkları yaşanıyor. Geçen hafta ilk kez beş somut başvurunun ele aldığı Federal Meclis, zorunlu aşı için bir başvurunun geçerli olup olmayacağı belli değil. Sonbahara kadar alınması gereken önleyici tedbirler için ise zaman daralıyor. Federal Konsey, en erken nisan ayında zorunlu aşıyı onaylayabilir ve yasa en erken mayıs ayında çıkarılabilir.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya Aşı#Baden-Württemberg Başbakanı Winfried Kretschmann#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!

Şans eseri vurgun Banka 16 milyar TLyi Recepe nasıl verdi

Şans eseri vurgun! Banka 16 milyar TL'yi Recep'e nasıl verdi?

#BANKA
Rusyanın en zengin oligarkına neden yaptırım uygulanmıyor İşte cevabı...

Rusya'nın en zengin oligarkına neden yaptırım uygulanmıyor? İşte cevabı...

#Nornickel
Ukrayna Putinin Afganistanı olur mu

Ukrayna Putin'in Afganistan'ı olur mu?

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Şans eseri vurgun Banka 16 milyar TLyi Recepe nasıl verdi

Şans eseri vurgun! Banka 16 milyar TL'yi Recep'e nasıl verdi?

#BANKA
Rusyanın en zengin oligarkına neden yaptırım uygulanmıyor İşte cevabı...

Rusya'nın en zengin oligarkına neden yaptırım uygulanmıyor? İşte cevabı...

#Nornickel
Ukrayna Putinin Afganistanı olur mu

Ukrayna Putin'in Afganistan'ı olur mu?

#Ukrayna