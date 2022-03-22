‘Zorunlu aşı pek mümkün görünmüyor’

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Kendisi de aşı zorunluluğundan yana olan Kretschmann, SWR televizyonuna yaptığı açıklamada, “Görünüşe bakılırsa Federal Meclis bu konuda şu anda ortak bir noktada buluşacak gibi görünmüyor, ama umut da kesilmez” dedi. Kretschmann, kasım ayı sonunda -dördüncü koronavirüs dalgasının ortasında- genel aşılamanın hızlı bir şekilde uygulanmasından yana olduğunu açıklamıştı. Federal ve eyalet hükümetleri bu konuda hemfikirken, Federal Meclis’te ise görüş ayrılıkları yaşanıyor. Geçen hafta ilk kez beş somut başvurunun ele aldığı Federal Meclis, zorunlu aşı için bir başvurunun geçerli olup olmayacağı belli değil. Sonbahara kadar alınması gereken önleyici tedbirler için ise zaman daralıyor. Federal Konsey, en erken nisan ayında zorunlu aşıyı onaylayabilir ve yasa en erken mayıs ayında çıkarılabilir.