Zoraki misafir: Sınırlar kapanınca Türkiye’de kaldı

YAKLAŞIK 3 aydır Türkiye’de bisikletiyle şehir şehir gezen Walter’ın son durağı Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki Lüleburgaz Yıldızları Bisiklet Akademisi oldu. Akademide bir gece konaklayan Mekanik mühendisi 35 yaşındaki Walter, Kapıkule Sınır Kapısı’na doğru yola koyulurken, kapıların açılacağı günü dört gözle bekliyor. Türkiye’ye ve Türk insanına hayran kalan Walter, Lüleburgaz ve Türkiye hakkındaki izlenimleriyle bisikletli macerasını şöyle anlattı: “İki yıl önce Almanya’dan yola çıktı. Bu süreç içerisinde İspanya, Portekiz, Fransa, Singapur, Tayland, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman gibi ülkeleri gezdim. Son durağım ise Türkiye oldu. Salgınının çıkacağını 2 yıl önce tahmin etmem çok zordu.” ‘OTELLER KAPALIYDI’

“Çoğu zaman kamp yaptım. Bu süreçte birçok otel kapalı olduğu için bisikletimle dışarıda kaldım. Nerede kalacaktım? Ülkeme, Bulgaristan ya da Yunanistan üzerinden bisikletimle dönmeyi planlıyorum. Ama koronavirüs salgınından dolayı zor bir durum. Türk insanı çok misafirperver ve arkadaş canlısı. Burada çok özel vakit geçirdim. Ama Türkiye’de bisikletle seyahat etmek çok zor. Çünkü sokaklarda çok fazla köpek var. Türkiye’de köfte ve kebaptan hoşlandım. Böreği sevdim. Geleneksel yemekler güzeldi. Ekmek ve domatesli kahvaltı iyiydi. İsteğim, ülkeme doğru hemen geri dönmek. Ama bu çok zor bir durum olabilir. Çünkü koronavirüs var. Dünya şu an karantina altında.”