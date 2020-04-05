Zor günler önümüzde: 14 gün şart!

ALMANYA Başbakanlık Müsteşarı Helge Braun, Frankrurter Allgemeine Sonntagszeitung gazetesine, “En yüksek enfeksiyon sayısı daha gelecek. Hükümetin görevi halkı bu krizin en zor safhasına hazırlamak” dedi. Braun, korona krizinde en son noktaya henüz varmadıklarını önlemlerin gevşetilmesinden henüz çok uzak olduklarını kaydederek, virüsün önünün alınması gerektiğini söyledi.

14 GÜN ŞART

Önlemler öncesi üç günde virüs bulaşma vakalarının ikiye katladığına işaret eden Braun, hastanelerin kapasitesini aşmaması için virüs vakalarında ikiye katlama faktörünün 10 günün üzerinde olması gerektiğini, 12 gün veya 14 günün en iyisi olduğunu söyledi. Braun bunun yanında hastanelerin yatak kapasitesinin de artması gerektiğini vurguladı. Kendisi de doktor olan Müsteşar Braun, “Başlangıçta hastaların yoğun bakımda öteki ülkelerden daha az süre kalacağını düşündük. 10 gün diye hesap ettik. Şimdi görüyoruz ki, solunum cihazına bağlı kalma süresi daha uzun sürüyor. Çünkü daha fazla yaşlı insan koronavirüse yakalanıyor. Bu durumda daha fazla yatak kapasitesine ihtiyaç var” dedi.