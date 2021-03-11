‘Zor geçecek 3-4 ayımız var. Sonra...’

MERKEL, yardım kuruluşlarının çalışanlarıyla çevrim içi yaptığı görüşmede, salgındaki durumun yaza kadar zor geçeceğini bildirdi. Tünelin sonunda ışığın görüldüğünü ifade eden Merkel, “Zor geçecek 3-4 ay var. Ondan sonra aşılamanın etkilerini gerçekten göreceğiz. Ardından çok daha iyi olacak. Salgınla mücadelede bir belirsizlik var. Şimdi köprüleri inşa etmeye çalışıyoruz ancak onları tam olarak nereye inşa edeceğimizi de bilmiyoruz. Yani kıyıyı biz de göremiyoruz” diye konuştu. Merkel, salgının sonunu bilmemenin siyasetçilerin karar almasını zorlaştırdığına işaret ederek, birkaç yıl önce yaşanan mali krizde zor durumdaki bankalara para verildiğini ve krize sebep olan durumun ortadan kaldırıldığını ancak salgında birçok şeyin belirsiz olduğunu dile getirdi. Merkel virüsün mutasyona uğrayan türlerine karşı uyararak halkı dikkatli ve sabırlı olmaya çağırdı.