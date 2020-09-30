“BİZ birlikte konuşmalıyız. Çünkü enfeksiyon sayıları artıyor. İnsanlar tarafından kabul görmez ve kurallara uyulmazsa, önlemlerin hiçbir önemi kalmaz. Bu nedenle konuşmalıyız. Aile çevresinde, arkadaş çevresinde, okullarda, kreşlerde, huzur evlerinde, dini cemaatlerde, futbol kulüplerinde, korolarda hep birlikte birbirimize anlatmalıyız. Mümkün olduğunca çok insana ulaşmalıyız. Bunun için sizin yardımınızı istiyorum. Tekrar kötüleşmeye başlayan durumu ciddiye almalıyız. Tehlikeleri anlatmalıyız. Soğuk mevsim aylarında zor durum için ortak bir bilinç yaratmalıyız. Ben şuna kesinlikle inanıyorum; Tehlikeleri açık ve şeffaf adlandıran, gerçeklere uyum sağlayan ve siyasi kararlarla sivil toplumun kabulü ve etkisi arasında bir denge kurmayı başaran toplumlar, uzun vadede bu krizden en istikrarlı biçimde çıkan toplumlar oluyor. Toplumda dikkat kaybı giderek artıyor. İnsanlar rahatça birbirleriyle buluşup eğleniyor, kurallara pek fazla dikkat etmiyor. Bunu ben kendimde de hissediyorum. Ben de doğal buluşmaları çok özledim. Biz hepimiz doğallığı ve serbestliği geri istiyoruz. Hepimiz tanıdığımız yaşama geri dönmek istiyoruz. Ama bununla, geçtiğimiz aylarda ulaştığımız her şeyi tehlikeye atarız. Ülke çapında yeniden kısıtlamalara dönülmesine izin vermemeliyiz. Bir insanın hastane ya da huzur evinde tek başına ölmek zorunda kaldığı, ekonominin, sosyal hayatın durduğu döneme geri dönülmemesi için herkese görev düşüyor. İş yerlerini ne pahasına olursa olsun korumak istiyoruz, çocukları ve gençleri okullarda görmek istiyoruz.” ‘ÖNÜMÜZDE UZUN BİR YOL VAR’

“Hepimiz ülke çapında ikinci bir kapanmayı önlemek istiyoruz. Bunu başarabiliriz. Salgında çok şey öğrendik. Şimdi tekrar dikkatli olmalıyız. Bunun için sizin aktif yardımlarınıza ihtiyacımız var. Önümüzde uzun bir yol var. Henüz salgının sonuna gelmedik. Sonbahar ve soğuk kış mevsimiyle zor bir döneme giriyoruz. Buna herkes hazır olmalı. Bu nedenle hepinize sesleniyorum. Kurallara uyun. Birbirimize daha fazla dikkat edelim. Bu kurallara uyarak sadece yaşlıları korunmuyoruz, aynı zamanda açık, özgür toplumu da koruyoruz. Tanıdığımız yaşama geri döneceğimizden eminim. Aileler yine bir arada eğlenecek. Kulüpler, tiyatrolar, futbol statları yine dolacak. O zaman ne büyük bir mutluluk olacak. Ama şimdi, sabırlı olmaya devam ettiğimizi, sağduyulu hareket ettiğimizi ve böylece yaşam kurtardığımızı göstermeliyiz. Burada herkese görev düşüyor. Bunu sizden diliyorum.” ‘TÜRKİYE İNANILMAZ BİR İŞ YAPIYOR

2021 bütçesinin tartışıldığı oturumda Türkiye’yle iş birliğinin önemine de değinen Merkel, şöyle devam etti: “Bizi Avrupa Konseyi’nde yarın ve ertesi gün, öncelikle de yarın meşgul edecek diğer bir konu ise Türkiye ile ilişkilerimiz. Türkiye’yle çok yönlü ilişkilerimiz var. Yunanistan ile arasında Doğu Akdeniz’de tırmanan gerilimi görüyoruz. Ciddi bir gerilim bu. Askeri çatışmayla barış arasındaki yolun ne kadar küçük olduğunu düşünmek bile zor. Türkiye bizim NATO müttefiğimiz ve mültecilerin ağırlanmasında inanılmaz, gerçekten çok dikkate değer bir iş yapıyor. Belki de dünyada en çok mülteci alan ülke. Şimdi toplam 4 milyonu buldu. Burada çok özenle şunu tartmalıyız, gerilimi nasıl yatıştırırız ve mülteci sorununda iş birliğini nasıl güçlendiririz. Türkiye’yle ilişkilerimizi hep yeniden değerlendirmeliyiz, ama önemli sorunlarda iş birliğine de odaklanmalıyız.”

‘MÜLTECİ SORUNU 10 YIL SÜRER’

“Moria Kampı’ndan gelen korkunç görüntüler Türkiye’den gelmedi. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu görüntüler Midilli’den, bir AB üyesi ülkeden geldi. Mülteci sorununu karmaşık ve zor bir sorun. Bu sorun bizi öyle 2, 3 ya da 4 yıl meşgul etmeyecek. Gelecek on yıl içinde de bu sorunla meşgul olacağız. Bu nedenle Avrupa Komisyonu’nun önerisi sevindirici. Ancak bunu nasıl uygulanacağı sorusu, AB’nin bütünlüğünün bir sınavı olacak. Eğer göç sorununda AB üyeleri arasında kalıcı ortak bir temel bulamazsak, Avrupa’nın hareket yeteneği ağır zarar görür.” Merkel, Çin ve Rusya’yı da ser bir şekilde eleştirdi. Rusya’yı Navalni olayını tüm yönleriyle açıklığa kavuşturmaya çağıran Merkel, Çin’de azınlıklara yönelik hak ihlallerini görmezden gelmeyeceklerini kaydetti.