Zombi filmi yayınlayan Arte’ye soruşturma

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KANALIN merkezinin bulunduğu Baden-Baden Savcılığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, Alman-Fransız ortak kurumu Arte televizyon kanalı, aşırı şiddet sahneleri içermesi nedeniyle Almanya’da yasaklı olan filmi 28 Ocak tarihinde sansürsüz bir şekilde yayınladı. Bunun üzerine savcılık, bir gün önce de kanalın medyatek bölümüne online olarak konulduğu belirlenen filmin Alman ceza yasasının 31’inci maddesi ile gençleri medyanın olumsuz etkilerinden koruma sözleşmesine muhalefet oluşturduğundan dolayı soruşturma başlattı. Arte televizyon kanalından yapılan açıklamada ise rejisörlüğünü George A. Romero’nun yaptığı filmin kanal içi bir hata sonucu yayınlandığı belirtilerek, benzer hataların tekrarlanmaması için önlem alınacağı ifade edildi. Söz konusu filmin daha önce de Almanya’da korsan gösterimler nedeniyle toplatılmış olduğu belirtildi.