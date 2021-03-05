Zlatan Ibrahimovic’im ölümle dansı! Tanımadığı birinin motosikletine bindi…

Milan’ın yıldız futbolcusu Zlatan Ibrahimovic, bu sefer saha dışında yaşadığı bir olayla gündeme oturdu. Otoyolda üç saat mahsur kalan İsveçli forvet, konuk olduğu müzik festivaline yetişmek için tanımadığı birinin motosikletine bindi.

Sanremo şehrine ulaşmak için yola çıkan Ibrahimovic, trafik kazası nedeniyle yolun kilitlenmesi sonrasında ilginç bir çözüm buldu. Yoldan geçen bir motosikleti durduran deneyimli futbolcu, gideceği yere kadar kendisini de götürmesini istedi. Ancak kendisini bekleyen sürprizden habersizdi.

“Otoyolda bir kaza oldu. Arabada 3 saat geçirdikten sonra şoförüme kapıyı açmasını söyledim” diyen 39 yaşındaki futbolcu yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Bir motosikletçiyi durdurdum ve ona ‘Beni Sanremo’ya götürebilir misin?’ diye sordum. Şans eseri Milan taraftarı çıktı. Yolun sonuna geldiğimizde otoyolda ilk kez motor kullandığını söyledi.” Geç de olsa festivale katılabilen ve sahneye çıkan Zlatan “Festivali bende yapabilirdik. Kural 4: Zlatan festivale gidemiyorsa, festival Zlatan’a gelmelidir. Zlatan’ın evinde yer vardır” sözleriyle seyircileri güldürdü.

Daha sonra efsane futbolcu Sinisa Mihajlovic ile birlikte İtalyan müziğinin klasiği “La vagabondo” şarkısını söyleyen Zlatan’ın utangaç hali dikkat çekti.

İsveçli yıldız, son yıllarda lösemiyle savaşan ve Balkan kökenli Mihajlovic ile yakın arkadaş. Festivalden önce verdiği röportajda Zlatan’ın berbat bir şarkıcı olduğunu söyleyen efsane isim, “En kötü yaptığım iki şey şarkı söylemek ve dans etmek. Ibra da berbat bir şarkıcıdır. En azından insanları güldüreceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Kasım 2020’de bir röportaj veren Ibrahimovic, 2006-2008 yılları arasında Inter’deyken antrenörü olan Mihajlovic ile dostluğundan bahsetmişti.

“Sinisa’nın harika bir adam olduğunu düşünüyorum. Onu insan olarak tanıyacak kadar şanslıyım. Başta birbirimizden hoşlanmadık ama onu Inter’de tanıdıktan sonra aşık oldum. Eskiden ‘Savaşa gidecek olsaydım, Sini birinci, ben ikinci sırada olurdum’ derdim.”