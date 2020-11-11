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Haber Giriş: 11.11.2020 - 09:38 | Son Güncelleme:

Zlatan'ın hayatı film oluyor

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Zlatan'ın hayatı film oluyor
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Dünya futbolunun en ikonik yıldızlarından Zlatan Ibrahimovic'in hayatının ilk dönemi beyazperdeye taşınıyor.

Ibrahimovic'in 'I Am Zlatan' isimli otobiyografisinden kesitler sunacak olan filmde ünlü yıldızın 11-13 yaşları ile 17-23 yaşları arası konu edilicek. Dominic Andersson Bajraktati ve Granit Rushiti isimli amatör oyuncular tarafından canlandırılacak filmin başrol oyuncusu Jens Sjögren olacak.

Eylül ayında çekimlerine başlanan filmin 2021 sonbaharında seyirci ile buluşması bekleniyor.

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