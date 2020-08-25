Ziyaret öncesi diyalog çağrısı

“TÜRKİYE ve Yunanistan bizim NATO müttefiğimiz. Doğu Akdeniz’de doğalgaz kaynakları anlaşmazlığı sadece uluslararası hukuk temelinde ve samimi bir diyalog içinde çözülebilir. Gerilim sadece AB-Türkiye ilişkilerine zarar vermekle kalmıyor. Yeni bir gerilim tüm taraflara zarar verir. Türkiye ile Yunanistan arasında müzakere kapısı kapanmayıp daha da açılmalı. Bunun için yumuşama adımlarına ve doğrudan görüşmelere başlamak gerekiyor. Biz buna destek vermek istiyoruz. AB Dışişleri Bakanları ile bu hafta Berlin’de Türkiye’yle ilişkilerimizi ele alacağız. Burada Yunanistan’ın görüşü önemli bir ağırlığa sahip olacak.”