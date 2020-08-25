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Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 25.08.2020 - 10:16 | Son Güncelleme:

Ziyaret öncesi diyalog çağrısı

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Ziyaret öncesi diyalog çağrısı
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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Atina ve Ankara ziyareti öncesi açıklama yaptı. Doğu Akdeniz konusunda diyalog çağrısı yapan Maas, şunları söyledi:

“TÜRKİYE ve Yunanistan bizim NATO müttefiğimiz. Doğu Akdeniz’de doğalgaz kaynakları anlaşmazlığı sadece uluslararası hukuk temelinde ve samimi bir diyalog içinde çözülebilir. Gerilim sadece AB-Türkiye ilişkilerine zarar vermekle kalmıyor. Yeni bir gerilim tüm taraflara zarar verir. Türkiye ile Yunanistan arasında müzakere kapısı kapanmayıp daha da açılmalı. Bunun için yumuşama adımlarına ve doğrudan görüşmelere başlamak gerekiyor. Biz buna destek vermek istiyoruz. AB Dışişleri Bakanları ile bu hafta Berlin’de Türkiye’yle ilişkilerimizi ele alacağız. Burada Yunanistan’ın görüşü önemli bir ağırlığa sahip olacak.”

 

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