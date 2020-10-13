Zirveden iki ay sonra sert eleştiri: ‘Hayal kırıklığı’

GEW Başkanı Marlis Tepe, “Değirmen çok yavaş çalışıyor. Alınan kararlarla ilgili çok az şey yapıldı. Bugünden yarına yapılacaklarla ilgili beklentiler boşa çıktı. Hayal kırıklığı yaratıldı. Sanırım bu eğitim yılının sonuna kadar okulların dijitalleşmesi sürecinin yarısı bile başarılamayacak” dedi. Başbakan Merkel, hükümet ortağı SPD Eş Genel Başkanı Saskia Esken, Federal Eğitim Bakanı Anja Karliczek, eyalet eğitim bakanları ve sendika temsilcilerinin 13 Ağustos’ta yaptığı zirvede, eğitimin dijitalleşmesi yolunda önemli kararlar alınmıştı. Okullara interet ücretsiz verilecek, federal bütçeden eğitimin dijitalleşmesi için eyalet hükümetlerine 500 milyon euro aktarılacaktı. Telekomünikasyon şirketleri de öğrencilere aylık 10 euro karşılığında sınırsız internet hizmeti verecekti.