Zirvede sert sözler! Macron masaya yumruğunu vurdu ve...

KAVGANIN başında 750 milyar Euro’luk yardım paketinin miktarının yanı sıra yardımların hukuk devleti kontrolüne bağlanması şartı geliyor. Hollanda Başbakanı Mark Rutte, yardımların hukuk devleti şartına bağlanmasında ve hukuk devletini ihlal eden üyelere yardımların ödenmemesinde ısrar. AB içinde hukuk devleti ilkelerini ihlal etmekle suçlanan Macaristan ve Polonya ise bu maddeye karşı çıkıyor. Gerekirse zirveyi sonuçsuz bırakmakla tehdit eden Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Hollanda Başbakanı Mark Rutte’yi, “Macaristan’a veya bana karşı kişisel nefretini anlamıyorum. Yaşanan kaostan tamamen Hollandalı sorumlu” sözleriyle eleştirdi. Hollanda Başbakanı Mark Rutte, hukuk devleti ihlallerinde yardımların ödenmemesi için salt çoğunluk kararının geçerli olmasını, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise kararda oy birliği kuralını savunuyor. Orban böylece bir ülke hayır dediğinde yardımların kesilmesini önlemek istiyor. Hollanda Başbakanı Rutte ise salt çoğunluk ilkesiyle Orban’a veto hakkı tanımak istemiyor.





Almanya Başbakanı Angela Merkel ise 750 milyar Euro’luk yardım paketinin geçmesi için Orban’a kolaylık sağlamak istiyor. Ancak bu kez de Almanya Dışişleri Bakanlığı, Hollanda Başbakanı Rutte’nin tavrına destek vererek Merkel’i zora soktu. Dışişleri Bakanlığı’nda Avrupa politikalarından sorumlu Michael Roth’un, hukuk devleti kurallarını ihlal eden üyelere karşı açık tavır alınması için zirvede girişimlerde bulunduğu belirtildi. Böylece Dışişleri Bakanlığı, Başbakan Merkel’le ters düşmüş oldu.

MASAYA YUMRUK VURDU

Zirvenin en ihtilaflı konusu ise yardım miktarı. Almanya ve Fransa, AB Komisyonu’nun 750 milyar Euro ekonomik yardım paketine destek veriyor. ‘Tutumlu Dörtler’ olarak adlandırılan Avusturya, Hollanda, İsveç ve Danimarka bu fonun 500 milyar Euro’sunun hibe olarak verilmesine karşı çıkıyor. ‘Tutumlu Dörtler’ hibe edilecek miktarın 350 milyar Euro’yla sınırlanmasında ısrar ediyor. Diplomatik kaynaklara göre ‘Tutumlu Dörtler’in bu tavrına Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron çok sert tepki gösterdi ve masaya yumruğunu vurarak, “Bu tavır çok kötü sonuçlar doğurur” dedi. Macron’un bir telefon gelince müzakere masasından kalkan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’a da incitici işaretler yaptığı kaydedildi. Üç gündür süren görüşmelerin adından ara veren liderlerin, uzlaşı umudu belirmesi üzerine zirveyi bir gün daha uzattığı belirtildi.