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HABERLERAvrupa Haberleri

Zirve yarın toplanıyor... En önemli konu...

#Almanya#Koronavirüs#Olaf Scholz
Zirve yarın toplanıyor... En önemli konu...

Almanya’da Omikron varyantı hızla yayılırken, federal hükümet ve eyaletler, yarın Başbakan Olaf Scholz başkanlığında koronavirüs zirvesinde bir araya gelecek.

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ARALARINDA ünlü virologlar Hendrik Streeck ve Christian Drosten gibi isimlerin yer aldığı hükümetin bilim kurulu konseyi, var olan tedbirlerin devam ettirilmesini isterken yeni tedbirler önermedi. Konseyin zirve öncesi açıkladığı tavsiye raporunda, var olan tedbirlerin sıkı bir şekilde kontrol edilmesi ve uygulanması gerektiğini, temas kısıtlamaları ve hatırlatıcı üçüncü aşıların sağlık sistemini dengede tutmak ve Omikron varyantını frenlemek için gerekli olduğunu, ağır hastalık nedeniyle hastaneye gidenlerin sayısının düşmesi durumunda tedbirlerin kademeli olarak gevşetilebileceği belirtildi.
Zirvenin en önemli konularından biri ise PCR testleri olacak. Omikron varyantı nedeniyle vaka sayısının artmasıyla PCR test kapasitesinin azaldığı ve laboratuvardan sonuçların geç geldiğine dikkat çekildi. Hızlı testlerde pozitif çıkan herkese bundan sonra PCR testi uygulanmayacağı belirtiliyor. PCR testlerinde, sağlık ve bakım başta olmak üzere bazı meslek gruplarına öncelik verileceği bildirildi.

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#Almanya#Koronavirüs#Olaf Scholz

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