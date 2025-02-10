Zirve öncesi açıkladı... Fransa 109 milyar Euro yatırım yapacak

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Macron, Fransa ve Hindistan’ın eş başkanlığında bugün Paris’te düzenlenecek uluslararası Yapay Zekâ Eylem Zirvesi öncesi Fransız televizyon kanalı France 2’ye verdiği röportajda bu alanda yapacakları yatırıma ilişkin açıklamada bulundu. Zirve kapsamında ‘gelecek yıllarda Fransa’da yapay zekâ alanında 109 milyar Euro yatırım yapacaklarını duyuracaklarını’ belirten Macron, bu yatırımın ABD’nin Stargate projesiyle ‘eş değer’ olacağını kaydetti.

Macron, yapay zekâ alanında kamu ve özel sektör aktörleri arasında iş birliği sağlayan ‘küresel bir düzenleme’ getirilmesini ve ülkesinin de bu ‘yeni ilerleme çağına’ katılmasını istedi. Emmanuel Macron, ayrıca bugün Fransa’da yapay zekâ alanında eğitim alan yaklaşık 40 bin gencin olduğunu ve bu sayının 100 bine çıkarılacağını da ifade etti.