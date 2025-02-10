×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Zirve öncesi açıkladı... Fransa 109 milyar Euro yatırım yapacak

Güncelleme Tarihi:

#ALMANYA#Macron#Yapay Zeka
Zirve öncesi açıkladı... Fransa 109 milyar Euro yatırım yapacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 11:01

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gelecek yıllarda yapay zekâ alanında 109 milyar Euro’luk yatırım yapacaklarını duyurdu.

Haberin Devamı

Macron, Fransa ve Hindistan’ın eş başkanlığında bugün Paris’te düzenlenecek uluslararası Yapay Zekâ Eylem Zirvesi öncesi Fransız televizyon kanalı France 2’ye verdiği röportajda bu alanda yapacakları yatırıma ilişkin açıklamada bulundu. Zirve kapsamında ‘gelecek yıllarda Fransa’da yapay zekâ alanında 109 milyar Euro yatırım yapacaklarını duyuracaklarını’ belirten Macron, bu yatırımın ABD’nin Stargate projesiyle ‘eş değer’ olacağını kaydetti.
Macron, yapay zekâ alanında kamu ve özel sektör aktörleri arasında iş birliği sağlayan ‘küresel bir düzenleme’ getirilmesini ve ülkesinin de bu ‘yeni ilerleme çağına’ katılmasını istedi. Emmanuel Macron, ayrıca bugün Fransa’da yapay zekâ alanında eğitim alan yaklaşık 40 bin gencin olduğunu ve bu sayının 100 bine çıkarılacağını da ifade etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ALMANYA#Macron#Yapay Zeka

BAKMADAN GEÇME!