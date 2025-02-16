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Zile bastı, iki kişiyi yaraladı

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#HAMBURG#YARALAMA#Bıçak
Zile bastı, iki kişiyi yaraladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2025 20:05

Almanya’nın Hamburg kentinin Ottensen semtinde Türk olduğundan hareket edilen bir şahıs iki kişiyi bıçakla yaraladı.

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Hamburg Polisi’nden açıklamaya göre, cuma akşamı saat 20.55’e doğru bir binanın üçüncü katında oturan ailenin zilini çalan bir şahıs, kapıyı açan 56 yaşındaki ev sahibi ile 22 yaşında olan aileden birine bıçakla saldırarak her ikisini de yaraladı. Olayı gören evdeki 51 yaşındaki bir kadının şok geçirdiği belirtilirken, ilk yardım ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu, ancak hayati tehlikelerinin olmadığı açıklandı. Yapılan araştırmalara göre, olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karışan saldırganın 33 yaşında bir Türk olduğundan hareket edildiği belirtildi. Polis hâlâ saldırganın izini bulamadı.

 

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#HAMBURG#YARALAMA#Bıçak

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