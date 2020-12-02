Zikzak çizerek kasıtlı ezmiş

ALMANYA, Rheinland Pfalz eyaletine bağlı Trier kentinde yaşanan korkunç saldırının şokunu yaşıyor. Kent merkezindeki araç trafiğine kapalı caddede ailece Noel alışverişine çıkan insanlar, dün sinsi bir saldırıya uğradı. 51 yaşındaki Alman saldırgan, Land Rover marka cipi hızla insanların üzerine sürerek aralarında 9.5 haftalık bir kız bebeği ve 45 yaşındaki babasıyla birlikte 5 kişiyi öldürdü, çoğu ağır olmak üzere 14 kişiyi yaraladı. Diğer ölen üç kişinin ise 25, 52 ve 73 yaşlarında kadın oldukları belirlendi. Ağır yaralılar arasında ölen bebeğin annesi ve 1.5 yaşındaki erkek kardeşi de var. Saldırganın, aracıyla zikzak çizerek kasıtlı biçimde insanları hedef aldığını açıklayan Eyalet İçişleri Bakanı Roger Lewentz, bilinçli bir biçimde aracına binip insanların üzerine süren ve aracı bir silah olarak kullanan birinin saldırısını önlemenin çok zor olduğunu söyledi. Saldırganın yaya bölgesi boyunca aracını gördüğü insanların üzerine sürdüğü belirtildi. Polis, saldırganı aracın içinde etkisiz hale getirdikten sonra gözaltına aldı. 1.4 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Trier polisi, 51 yaşındaki saldırganın konuştuğunu açıkladı, ancak ifadesinin içeriği hakkında bilgi vermedi. Olayda kullanılan aracın saldırgana ait olduğu ve 51 yaşındaki sürücünün son dört gündür aracında yatıp kalktığı belirtildi. Yalnız yaşayan, yakın bir akrabası da bulunmayan Trier doğumlu saldırganın, olay sırasında alkollü olduğu, nefes alkol testinde 1.4 promil alkol oranı tespit edildiği açıklandı. Güvenlik birimleri saldırının siyasi ya da dini motifli olduğu yönünde hiçbir ipucu bulunmadığını belirtirken, poliste herhangi bir sabıkası bulunmayan saldırganın ruh sağlığı bozuk birisi olduğu üzerinde duruluyor. Bu durumda saldırganın cezaevine mi yoksa psikiyatriye mi yatırılacağı konusu merakla bekleniyor.

Trier Büyükşehir Belediye Başkanı Wolfram Leibe, saldırıyı ‘kentin en kara günü’ olarak niteledi ve kentte yas ilan edildi. Eyalet İçişleri Bakanı Lewentz de eyalette bayrakların yarıya ineceğini açıkladı. İnsanlar kiliselerde mumlar yakarak, ölü ve yaralılar için dua etti. Polis saldırı üzerine kapatılan kent merkezinin yeniden insan trafiğine açıldığını bildirdi.



