‘Zihniyet testi’ tepkisi
CDU Genel Başkanı Armin Laschet, Almanya’da iç istihbarattan sorumlu Federal Anayasa Koruma Teşkilatı eski Başkanı ve CDU Federal Meclis milletvekili adayı Hang-Georg Maassen’ın Alman Devlet Televizyonu ARD ve bazı radyo kurumlarında çalışanların sol ve aşırı sol eğilimli olduklarını ileri sürerek, ‘zihniyet testi’nden geçirilmeleri önerisine tepki gösterdi.
TÜM partililerin açıklamalarına dikkat etmeleri gerektiğini hatırlatarak Maassen’ın yaklaşımına kesinlikle katılmadığını belirten Laschet, bu ve benzer açıklamaların partiye zarar vereceğini söyledi. CDU Merkez Karar Yürütme Kurulu’nda konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Armin Laschet, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) ile hiçbir şekilde iş birliği yapmayacaklarının da altını çizdi: “Bu apaçık ortada. AfD ile iş birliği de yok, müzakere de yok. Tüm adaylardan bunu bilmelerini ve ona göre hareket etmelerini bekliyorum.” CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak da partisinin basın özgürlüğünü sonuna kadar savunduğunu ve savunmaya devam edeceğini belirtirken, ‘zihniyet testi’ gibi önerileri saçma bulduklarını söyledi.