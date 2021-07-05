‘Zihniyet testi’ tepkisi

TÜM partililerin açıklamalarına dikkat etmeleri gerektiğini hatırlatarak Maassen’ın yaklaşımına kesinlikle katılmadığını belirten Laschet, bu ve benzer açıklamaların partiye zarar vereceğini söyledi. CDU Merkez Karar Yürütme Kurulu’nda konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Armin Laschet, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) ile hiçbir şekilde iş birliği yapmayacaklarının da altını çizdi: “Bu apaçık ortada. AfD ile iş birliği de yok, müzakere de yok. Tüm adaylardan bunu bilmelerini ve ona göre hareket etmelerini bekliyorum.” CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak da partisinin basın özgürlüğünü sonuna kadar savunduğunu ve savunmaya devam edeceğini belirtirken, ‘zihniyet testi’ gibi önerileri saçma bulduklarını söyledi.