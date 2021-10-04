Zeynep, Voice of Germany’de

Haberin Devamı

ZEYNEP, yarışmanın ilk gününde müzisyen Tan’ın ‘Yalan’ adlı şarkısını seslendirecek. Berlin’de uzun yıllar Beatztanbul adlı grubuyla birçok etkinlikte ve mekânda konserler veren Zeynep Avcı, ilk kez Voice of Germany’ye katılıyor. Jüride bu yıl ünlü şarkıcılar Sarah Connor, Johannes Oerding, Nico Santos ve Mark Forster yer alıyor. Yıllar önce katıldığı bir televizyon kanalındaki ses yarışmasında dereceye girerek ünlenen şarkıcı Elif ise yarışmacıların kulis koçu olarak görev yapacak.