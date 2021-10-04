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HABERLERAvrupa Haberleri

Zeynep, Voice of Germany’de

#Voice Of Germany’De#Zeynep Avcı#AVRUPADAN HABERLER
Zeynep, Voice of Germany’de

Berlinlilerin yakından tanıdığı şarkıcı Zeynep Avcı, ‘O Ses Türkiye’nin Almanya’daki versiyonu olan ‘Voice of Germany’de yarışacak. Zeynep, 7 Ekim’de 11’inci sezonu başlayacak yarışmada jüriyi etkilemeye çalışacak. Zeynep’in, yarışmaya devam edebilmesi için 4 jüriden en az birinin sesini ve performansını beğenmesi gerekiyor.

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ZEYNEP, yarışmanın ilk gününde müzisyen Tan’ın ‘Yalan’ adlı şarkısını seslendirecek. Berlin’de uzun yıllar Beatztanbul adlı grubuyla birçok etkinlikte ve mekânda konserler veren Zeynep Avcı, ilk kez Voice of Germany’ye katılıyor. Jüride bu yıl ünlü şarkıcılar Sarah Connor, Johannes Oerding, Nico Santos ve Mark Forster yer alıyor. Yıllar önce katıldığı bir televizyon kanalındaki ses yarışmasında dereceye girerek ünlenen şarkıcı Elif ise yarışmacıların kulis koçu olarak görev yapacak.

Zeynep, Voice of Germany’de

Zeynep Avcı, Voice of Germany’nin yeni sezon tanıtım video klibinde de yer aldı. 1970’li yıllarda Türkiye’den Almanya’ya göç eden işçi ailesi çocuğu olduğunu söyleyen iki çocuk annesi Zeynep Avcı, “Türkiye’de yaşamamamıza rağmen, köklerimize çok bağlıyız. Bu kültürü aile içerisinde de devam ettirmeye çalışıyoruz” dedi. Zeynep, Türkçe şarkı seslendirmesiyle ilgili olarak da, “İnsanların yabancı dildeki bir şarkıyı, o dili bilmeseler bile hissetmelerinin mümkün olduğunu ispat etmek istiyorum. Ve bunun zamanının geldiğini düşünüyorum” diye konuştu. Zeynep’in katıldığı Voice of Germany, 7 Ekim’de saat 20.15’te Prosieben televizyonunda yayınlanacak. Yarışma değişimli olarak Prosieben ve Sat1 televizyonlarından yayınlanıyor.
Zeynep, Voice of Germany’de

 

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#Voice Of Germany’De#Zeynep Avcı#AVRUPADAN HABERLER