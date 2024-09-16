Zeynep Ober’den ‘Sofra’da tanıtım

Haberin Devamı

TANITIM, dünyaca ünlü Türk şef Hüseyin Özer’in Londra’nın merkezindeki ‘South Molton’ sokağında yeni açılan restoranı ‘Sofra’da gerçekleşti. Birçok Türk modacıyı Londra Moda Haftası süresince tanıtıp defileler düzenleyen ve Türk modasını Londra’dan tüm dünyaya duyuran Ober, eski projelerini özetlerken, yeni projelerin de yolda olduğunu ve Türk modacılar ile iş birliği yaptığını söyledi.

Ober, “Şu anda Türkiye’de tekstil ve moda sektörü çok ileri seviyede. Çok yetenekli ve kıymetli modacılar var. Ben de onlarla çalışma fırsatı bulduğum için çok şanslıyım. Londra artık modanın başkenti. Şimdiye kadar birçok yetenekli Türk modacıyı Londra Moda Hastası etkinliklerine getirerek tüm dünyaya tanıttık. Bundan sonra da buna devam edeceğiz” dedi.



Haberin Devamı

KÜLTÜR KÖPRÜSÜ KURULDU

Aynı zamanda TUBAC (Türk İngiliz Kültür Topluluğu) Başkanı olan Zeynep Ober, modayla Türkiye ve İngiltere arasında özel bir kültür köprüsü kurduklarını belirtti. Davetliler arasında, geçtiğimiz Londra Moda Haftası etkinliklerinde sırasıyla; The Temple of Artemis, Kelebekler Vadisi, Mezopotamya konulu ve Türkiye’yi tanıtan defileleri ile büyük ilgi toplayan başarılı tasarımcı Emre Tamer de yer aldı. Tamer, yakın gelecekte yapacağı projelerden bahsetti ve bu seneki tanıtımlarını daha çok sosyal medya fenomenleriyle yapacağını söyledi. Tamer bir jest yaparak tüm davetlilere özel ipek eşarp koleksiyonundan birer eşarp hediye etti.



TUBAC’ın Onursal Başkanı Yasemin Brett de bu girişimlerden büyük mutluluk duyduğunu ve her zaman her türlü desteği vereceğini söyledi. Brett, davetliler arasında yer alan ünlü modacı Emre Tamer’e de özellikle sürdürebilir modaya katkıları ve çevreye duyarlılığıyla örnek olması nedeniyle teşekkür etti. Brett, Sofra restoranlarının sahibi Hüseyin Özer’e ve basın görevlilerine, “Hep yanımızdasınız” diye hitap ederek konuşmasını bitirdi.

