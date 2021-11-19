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Zeynep ikinci turu da geçti

#O Ses Almanya#Zeynep Avcı#AVRUPADAN HABERLER
Zeynep ikinci turu da geçti

‘O Ses Türkiye’nin Almanya versiyonu olan ‘O Ses Almanya’da (The Voice of Germany) ilk turda söylediği Türkçe şarkıyla dört jüriyi de döndüren Zeynep Avcı, ikinci turu da geçti. Zeynep, yine Türkçe sözlerle yarışmaya damga vurdu. Bu kez çok bilinen bir Alman şarkısıyla sahneye çıkan Zeynep, şarkının nakaratına kendi yazdığı Türkçe yazdığı sözleri ekledi ve kendi melodilerini kattı.

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JÜRİ Johannes Oerding’in takımında yer alan Zeynep, ikinci turda takım arkadaşları Alisha Popat ve Simon Fetzer ile yarıştı. Oerding, yarışmacılar için Almanya’nın en ünlü pop-rock sanatçılarından Udo Lindenberg’in ‘Zor Zamanlardan Geçerken’ adlı şarkısını seçti. Ancak 8 aydır Almanya’da yaşayan yarışmacı Alisha Popat, Almanca bilmediği için Oerding, yarışmacılardan yeni bir şey denemelerini istedi. Popat’ın şarkının bir kısmını İngilizce söylemesine izin verirken, Zeynep’e de nakarat bölümüne Türkçe söz yazmasını ve kendi melodisini katmasını söyledi. Oerding, “Lindenberg’in olurunu aldım. Eğer şarkısını Türkçe duyarsa çok mutlu olacağını söyledi” dedi. Türkçe müziğe karşı ilgi duyan Lindenberg, 1990’larda Sezen Aksu’yla da Alman televizyonları için bir düet yapmıştı.

‘SAHİP OLABİLECEĞİM EN BÜYÜK ÖDÜL’
3 yarışmacı hazırlıkların ardından sahne aldı. Zeynep, performansıyla göz doldururken, yarışmada söylediği Türkçe nakarat diğer jürilerin de beğenisi kazandı. Üç yarışmacısından birini seçerek onunla yola devam edecek olan Johannes Oerding, bu performansın ardından Zeynep’ten yana karar aldı. Oerding, “Tüylerinizi diken diken eden, hislerinizi ortaya çıkaran hayali bir düğme var. Bunu bugün yine biri yaptı, o da Zeynep” diyerek Zeynep’le yola devam edeceğini söyledi. Zeynep, yarışmada bir üst tur olan ‘Sing Offs’ bölümünde yeniden sahneye çıkacak. Üst tura çıkmasını değerlendiren Zeynep, “Bütün duygularımı ve hislerimi bu bölümde ortaya koydum. Karşılaştığım, sahip olabileceğim en büyük ödül oldu” dedi.

 

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#O Ses Almanya#Zeynep Avcı#AVRUPADAN HABERLER

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