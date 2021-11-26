Zeynep, çeyrek finalde

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ALMAN Pro7 televizyon kanalındaki yarışmanın ‘Sing Offs’ adı verilen canlı yayınında yine Türkçe şarkı seslendiren Zeynep, programda ilk olarak kendisinin de yer aldığı jüri üyesi Johannes Oerding ve takımındaki 6 arkadaşıyla birlikte şarkı söyledi. Ardından takımdaki her bir yarışmacı tek tek performanslarını sergiledi. ‘O Ses Almanya’nın ilk yayınlanan programında Tan Taşçı’nın ‘Yalan’ adlı şarkısını seslendirerek dört jüriyi de döndüren Zeynep Avcı, bu kez Zerrin Özer’in ‘Kıyamam’ adlı şarkısını yorumladı. Bu yıl ilk kez seyirciler de Pro7 veya Sat1 aplikasyonları üzerinden oylama yaparak hangi yarışmacıların finallere katılacağını belirledi. Her takımdan üç şarkıcının üst tura çıkabileceği bu bölümde kural gereği en çok oyu alan ilk iki şarkıcıyı seyirciler, üçüncüyü ise jüri belirledi. Zeynep, oylamada ilk ikiye giremedi. Ancak takım koçu Johannes Oerding tercihini Zeynep Avcı’dan yana kullandı ve böylelikle Türk yarışmacı kendi takımından çeyrek finale yükselen üçüncü isim oldu.