Zeynep, 18 Kasım’da yine ekranlarda

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ZEYNEP, ‘O Ses Almanya’ya seçildikten sonraki ilk turda rakipleriyle yarışacak. Zeynep’in yer aldığı eleme bölümü 18 Kasım’da Pro7 televizyon kanalında yayınlanacak. Zeynep, jüri Johannes Oerding’in takımında yer alıyor. İlk performansından sonra Instagram ve Youtube’da trendlerde bir numaraya kadar yükselen Zeynep’in Türkçe söyleyip söylemeyeceği merak ediliyor. İlk turda iki takım arkadaşına karşı yarışacak olan Zeynep’in yer aldığı program, Almanya saatiyle 20.15’te ekranlara gelecek. Berlin’de yasayan iki çocuk annesi Zeynep, ‘O Ses Almanya’nın yeni sezonun ilk gününde ‘Yalan’ adlı şarkıyı seslendirmişti