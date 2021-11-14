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HABERLERAvrupa Haberleri

Zeynep, 18 Kasım’da yine ekranlarda

#O Ses Türkiye#The Voice Of Germany#O Ses Almanya
Zeynep, 18 Kasım’da yine ekranlarda

Türkiye’deki ‘O Ses Türkiye’ yarışmasının Almanya’da versiyonu olan ‘The Voice of Germany’de (O Ses Almanya) söylediği Türkçe şarkıyla gönüllerde taht kuran Zeynep, ikinci kez sahne alacak.

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ZEYNEP, ‘O Ses Almanya’ya seçildikten sonraki ilk turda rakipleriyle yarışacak. Zeynep’in yer aldığı eleme bölümü 18 Kasım’da Pro7 televizyon kanalında yayınlanacak. Zeynep, jüri Johannes Oerding’in takımında yer alıyor. İlk performansından sonra Instagram ve Youtube’da trendlerde bir numaraya kadar yükselen Zeynep’in Türkçe söyleyip söylemeyeceği merak ediliyor. İlk turda iki takım arkadaşına karşı yarışacak olan Zeynep’in yer aldığı program, Almanya saatiyle 20.15’te ekranlara gelecek. Berlin’de yasayan iki çocuk annesi Zeynep, ‘O Ses Almanya’nın yeni sezonun ilk gününde ‘Yalan’ adlı şarkıyı seslendirmişti

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#O Ses Türkiye#The Voice Of Germany#O Ses Almanya

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