Zelenski’ye ‘Dilenci başkan’ suçlaması

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Alman kamu televizyonu ZDF’te Markus Lanz’ın sunduğu açık oturum programına katılan Weidel, Lanz’ın “Chrupalla’nın Zelenski’ye yönelik ‘Dilenci başkan’ suçlamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna, “Böyle denilebilir. Çünkü Zelenski, 3 yıldır ev ev dolaşıp dilenmekte” yanıtını verdi. Amerikalı milyarder Elon Musk’ın “Almanya’yı ancak AfD kurtarabilir” diyerek Almanya’daki seçim kampanyası sırasında da tam destek verdiği Alice Weidel, Beyaz Saray’da Zelenski’ye hakaretler yağdıran Donald Trump’ın yardımcısı J.D. Vance’e de övgüler yağdırdı. Aynı zamanda AfD Eş Başkanı olan Alice Weidel, “J.D. Vance hem Amerika hem de Avrupa için vizyon sahibi bilge bir adam” dedi.