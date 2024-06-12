Zelenski’ye boykot, Scholz’u kızdırdı

BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2024 10:18
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Federal Meclis’te konuşma yapan Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, Rusya’nın yol açtığı tüm zararları karşılaması gerektiğini söyledi. Müttefiklerine de seslenen Zelenski, Ukrayna şehirlerini ve kent merkezlerini korumak için en az 7 Patriot sistemine daha ihtiyaç olduğunu yineledi. AfD ile BVW ise Zelenski’yi boykot etti.
Başbakan Olaf Scholz, Almanya’ya ziyarette bulunan Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’nin Federal Meclis’teki konuşmasını boykot eden aşırı sağcı AfD grubu ve sol popülist BSW’yi (Sahra Wagenknecht İttifakı) eleştirdi. Scholz adına konuşan bir hükümet sözcüsü ARD ana haber bültenine yaptığı açıklamada bu davranışın ‘saygısızca’ olduğunu söyledi. Sözcü, başbakan Scholz için “Çok rahatsız oldu ama şaşırmadı” dedi. AfD Federal Meclis Grubu grup yönetiminin tavsiyesi üzerine AfD’nin 77 milletvekilinden sadece dördü Zelenski’nin genel kuruldaki konuşmasına katıldı. BSW’nin on milletvekilinden hiçbiri hazır bulunmadı. AfD Eş Başkanları Alice Weidel ile Tino Chrupalla yaptıkları açıklamayla Zelenski’nin konuşmasını eleştirdi. Partiden yapılan açıklamada, “Kamuflaj giysili bir konuşmacıyı dinlemeyi reddediyoruz. Federal hükümet ona imar dilenmesi için bir sahne vermemelidir. Vatandaşlar askeri yardım, AB yardımı ve Ukraynalılara yönelik vatandaşlık yardımları için gereğinden fazla para ödüyor” denildi. Ukrayna’nın müzakere etmeye istekli bir ‘barış başkanına’ ihtiyacı olduğu belirtildi.UZUN SÜRE ALKIŞLANDI
Federal Meclis salonuna Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier
ile birlikte gelen Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, parlamento üyeleri tarafından uzun süre alkışlandı. Başbakan Olaf Scholz, kabine üyeleri ve Eyaletler Meclisi Başkanı Manuela Schwesig’in de katıldığı Meclis’teki toplantıda Ukrayna’nın mavi ve sarı renklerinden oluşan üç büyük çiçek kürsünün önünde yer aldı. Meclis’te ateşli bir konuşma yapan Zelenski’nin, “Bu savaş öyle bir şekilde sona erdirilmeli ki, kimin kazandığına dair hiçbir şüphe kalmasın” sözleri uzun süre dakikalarca ayakta alkışlandı. Rusya’nın savaşı başlattığı için tüm sorumluluğu üstlenmesi gerektiğini belirten Zelenski, “Rusya bu saldırganlığın yol açtığı tüm zararın bedelini ödemelidir” dedi. Zelenski, Ukrayna şehirlerini ve kent merkezlerini korumak için en az 7 Patriot sistemine daha ihtiyaç olduğunu yineledi. (Hava savunma sistemleri Ukrayna’nın en çok ihtiyacı olan sistemler.) Ülkesinin müttefiklerine, Rusya’nın, Ukrayna’ya yönelik savaşını sona erdirmek için birlikte çalışma çağrısında bulunan Zelenski, Rusya’nın Avrupa’daki yürüyüşünü sürdürmesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi. Zelenski, “Putin’in bu savaşı şahsen kaybetmesi hepimizin ortak çıkarınadır” dedi.EĞİTİM ALANINA GİTTİLER
Ukrayna lideri Zelenski konuşması sonrasında Federal Savunma Bakanı Boris Pistorius (SPD) ile Ukraynalı askerlerin Patriot hava savunma sistemi eğitimi hakkında bilgi aldı. İkili Mecklenburg-Vorpommern eyaletindeki bir askeri eğitim alanını ziyaret etti ancak alanın tam yeri güvenlik nedeniyle açıklanmadı. Pistorius, yaklaşık iki hafta önce aynı birliği ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Ukraynalı askerlerin Alman Ordusu tarafından eğitilmesinin, Almanya’nın Ukrayna’nın yanında olduğunun önemli bir işareti olduğunu söylemişti. Zelenski, daha sonra Ukrayna’nın yeniden kalkınma konferansına da katıldı.