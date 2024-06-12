Zelenski’ye boykot, Scholz’u kızdırdı

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Başbakan Olaf Scholz, Almanya’ya ziyarette bulunan Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’nin Federal Meclis’teki konuşmasını boykot eden aşırı sağcı AfD grubu ve sol popülist BSW’yi (Sahra Wagenknecht İttifakı) eleştirdi. Scholz adına konuşan bir hükümet sözcüsü ARD ana haber bültenine yaptığı açıklamada bu davranışın ‘saygısızca’ olduğunu söyledi. Sözcü, başbakan Scholz için “Çok rahatsız oldu ama şaşırmadı” dedi. AfD Federal Meclis Grubu grup yönetiminin tavsiyesi üzerine AfD’nin 77 milletvekilinden sadece dördü Zelenski’nin genel kuruldaki konuşmasına katıldı. BSW’nin on milletvekilinden hiçbiri hazır bulunmadı. AfD Eş Başkanları Alice Weidel ile Tino Chrupalla yaptıkları açıklamayla Zelenski’nin konuşmasını eleştirdi. Partiden yapılan açıklamada, “Kamuflaj giysili bir konuşmacıyı dinlemeyi reddediyoruz. Federal hükümet ona imar dilenmesi için bir sahne vermemelidir. Vatandaşlar askeri yardım, AB yardımı ve Ukraynalılara yönelik vatandaşlık yardımları için gereğinden fazla para ödüyor” denildi. Ukrayna’nın müzakere etmeye istekli bir ‘barış başkanına’ ihtiyacı olduğu belirtildi.

