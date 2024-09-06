Zelenski Scholz’la görüştü

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ALMANYA’nın Rheinland-Pfalz eyaletine bağlı Kaiserslautern kenti yakınlarındaki Ramstein’da bulunan Amerikan üssünde düzenlenen Ukrayna Temas Grubu toplantısına katılan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile de görüştü. 50’ye yakın üye ülkenin temsilcilerinin katıldığı toplantı öncesi Zelenski ile Scholz bir araya geldi. Frankfurt’ta iki lider arasında yapılan bu görüşmede Almanya’nın Ukrayna’nın kendisini savunabilmesi için orta ve uzun menzilli füze vermeyi sürdürmesi de görüşüldü. Ancak görüşmenin içeriğiyle ilgili olarak iki taraf da açıklamada bulunmadı.

NATO ÜLKELERİ DAVET EDİLMEDİ

Daha önceki dönemlerde olduğu gibi Ukrayna Temas Grubu’nun 24. toplantısına NATO ülkeleri davet edilmedi. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Ukrayna’ya yardım detaylı bir biçimde ele alındı. Almanya’ya gelmeden önce “Özellikle Donetsk bölgesi başta olmak üzere Rus birliklerini ülkemizden sürüp çıkarmak için daha fazla silaha ihtiyacımız var” açıklamasında bulunan Volodimir Zelenski’nin bu talebini toplantıda da yinelediği açıklandı. Ramstein’daki toplantıda katılımcıların Ukrayna’ya yardımın atırılarak sürdürülmesi konusunda hemfikir oldukları da vurgulandı.